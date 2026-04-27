El teniente Balas destaca la "capacidad" de la trama de Ábalos de "acceder a estamentos de alto nivel" y cita a Sánchez

El fiscal indaga sobre la jerarquía en la trama, destacándose que Ábalos era considerado un miembro cualificado y esencial para las operaciones del grupo.

Según Balas, aunque Aldama era quien pagaba y exigía, Ábalos tenía un papel fundamental, abriendo puertas y facilitando negocios que sin él no habrían sido posibles.

Balas señaló que la trama, liderada por Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García, tenía acceso directo a altos cargos, incluyendo al presidente Pedro Sánchez y la entonces ministra Nadia Calviño.

El teniente coronel Antonio Balas destacó la capacidad de la trama de Ábalos para acceder a altos estamentos y captar colaboradores en instituciones como la Policía y la Guardia Civil.

El teniente coronel Antonio Balas, jefe de los investigadores de la UCO en el caso Koldo, ha declarado ante el Tribunal Supremo la "gran capacidad" de la trama de Víctor de Aldama, el exministro José Luis Ábalos y su asistente Koldo García de "permear las instituciones", desde la Policía y la Guardia Civil, donde captaron a colaboradores, hasta el "acceso rápido a otros estamentos de muy alto nivel".

"Se ve clarísimamente en el tema de Air Europa", ha dicho, mencionando los contactos con la entonces vicepresidenta y ministra de Economía Nadia Calviño, con la Sepi o, en el ámbito de los hidrocarburos, con diversos Ministerios.

"Ábalos era una persona muy cualificada y Koldo se movía extremadamente bien en los diferentes ambientes. Tenían un acceso muy importante a todos los niveles", ha señalado.

Balas se ha referido, en este punto, a "cómo se pergeña el viaje de Delcy [Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela] a España".

"El programa del viaje lo elabora Aldama en diciembre de 2019 y a los dos minutos de terminarlo envía a Koldo la carta que tiene que mandar Ábalos. Acceden incluso al presidente [Pedro Sánchez] para que dé el visto bueno. Ábalos se lo dice a Koldo: 'Por lo menos no me ha dicho que no', le escribe", ha relatado.

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El fiscal Luzón le ha preguntado qué relación jerárquica ha habido entre los tres acusados. La cuestión es relevante porque las acusaciones tienen que demostrar la existencia de una organización criminal, con reparto de roles y atribución de una posición de mando.

Balas ha explicado que "Aldama se refiere a Ábalos tanto ante sus socios como entre ellos [los acusados] como 'el jefe'. Pero entendemos que realmente el que manda, porque es el que paga, es Aldama".

"Lo que ocurre", ha añadido, "es que dentro de esa presunta organización criminal hay miembros con mayor peso. En todas las acciones que intentan o que al final consiguen el papel de Ábalos es fundamental. Sin él no podían haber hecho casi ninguna de las cuestiones que emprendieron".

"Pero al final quien paga y quien exige es Aldama. Se ve cómo les exige de manera contundente. Por ejemplo, cuando está pidiendo a Koldo salvoconductos para sus amigos, a socios venezolanos o su entorno. Koldo se muestra en un principio reticente. Pero Aldama le exige que lo haga y lo hace. Se ve también en la nota de prensa de Air Europa, cuando Aldama le dice a Koldo 'a Javier Hidalgo ya no le valen las palabras, quiero algo'. Y Koldo molesta a Ábalos y al final sale la nota".

El teniente coronel y su compañero comandante de la UCO han dejado a Ábalos en muy mala posición. A preguntas del defensor del exministro, Mariano Turiel, que ha intentado desvincular a su cliente de las actuaciones de Aldama, Balas ha afirmado que "el ministro hace lo más grande. Es el que le abre negocios, el que tiene la capacidad de llevar a Aldama y a sus socios donde ellos mismos no tienen capacidad de llegar. Por eso cobra lo que cobra y le da lo que le dan. Y cuando exige, le pagan".

"Ábalos es un miembro cualificado" de la trama, ha remachado".