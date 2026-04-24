Dos exagentes del CNI declaran al juez que Leire no se presentó como periodista en la reunión en la que cargó contra Balas

La reunión, celebrada en 2024 y grabada en secreto, también contó con la presencia del empresario Alejandro Hamlyn, investigado y actualmente fugado en Dubái.

Los exmiembros del CNI mostraron su desconcierto por la presencia de Díez y aseguraron que, de haber sabido que era periodista, habrían abandonado la reunión.

Leire Díez está siendo investigada por supuestas maniobras para obstaculizar las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción y la UCO, alegando que actuaba como periodista para un libro de investigación.

Dos exagentes del CNI declararon ante el juez que Leire Díez no se presentó como periodista en una reunión donde criticó al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas.

Dos exmiembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) han declarado ante el juez que investiga a Leire Díez que esta mujer, la conocida como fontanera del PSOE, no se presentó como periodista en la reunión en la que cargó contra el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas.

El magistrado Arturo Zamarriego investiga a Díez por sus supuestas maniobras para tratar de desbaratar las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita, a la que pertenece Balas.

No obstante, Díez ha asegurado en varias ocasiones que se reunió con, por ejemplo, empresarios investigados por la Justicia o con un fiscal para documentarse de cara a un libro de investigación, dada su condición de periodista.

Estos dos exmiembros del CNI estuvieron en la reunión, celebrada en 2024 en un despacho de abogados, en la que Díez cargó contra Balas: "Si está muerto, mejor".

Uno de los dos testigos ha señalado, tajantemente, que la mujer nunca se identificó como periodista de investigación, pese a que, en varias ocasiones, haya invocado esta condición para justificar sus acciones.

Es más, interrogado por Hazte Oír, una de las acusaciones populares del caso Leire, ha insistido en que, de haber mencionado la mujer que ella era periodista, él habría abandonado la reunión.

De hecho, ambos testigos coinciden en el desconcierto que les generó la presencia de Leire Díez en aquella cita. Especialmente, cuando la mujer se interesó por conocer irregularidades e, insistentemente, por el rol de Balas.

El primero de los dos testigos, tras pasar por el CNI, actualmente, es abogado. Tal y como ha explicado, acudió a dicha reunión para captar como cliente a otro de los asistentes: el empresario Alejandro Hamlyn, quien estaba investigado por la Audiencia Nacional y se encentra fugado de la Justicia en Dubái.

Aquella reunión fue grabada en secreto y el audio fue publicado en la prensa. Así se descubrió el interés de la fontanera del PSOE en la figura de Balas, el mismo que dirige algunas de las investigaciones que más preocupan al Gobierno y al Partido Socialista.

Al inicio de las declaraciones, uno de los dos testigos ha invocado su actual condición de abogado en ejercicio para intentar no declarar. El juez Zamarriego le ha obligado a testificar.

El segundo, por su parte, ha explicado que es amigo del anterior y que conocía a Hamlyn, quien estaba interesado en cambiar de abogado.