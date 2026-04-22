El juez devuelve a prisión a la etarra 'Anboto' y propone que las semilibertades no se concedan sin previo aval judicial

Las claves

Las claves Generado con IA El juez José Luis Castro ha ordenado el regreso a prisión de la etarra Soledad Iparraguirre 'Anboto' y de Juan Ramón Carasatorre, rechazando su régimen de semilibertad. El magistrado propone que las semilibertades penitenciarias no se concedan sin el aval previo de un juez, para evitar excarcelaciones anticipadas sin control judicial. 'Anboto' fue condenada por delitos de extrema gravedad, incluyendo 10 asesinatos y delitos contra la Corona, y su cumplimiento de tres cuartas partes de la condena está previsto para marzo de 2027. El juez considera que el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario debe aplicarse con una justificación individualizada y suficiente, especialmente en casos de alta gravedad.

El titular de la Plaza 1 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central de Instancia, José Luis Castro, ha rechazado la aplicación del régimen de semilibertad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a los que fueron miembros de ETA Soledad Iparraguirre Anboto y Juan Ramón Carasatorre, lo que supone su vuelta a prisión.

En sendos autos, el magistrado acuerda que ambos permanezcan en segundo grado de tratamiento penitenciario y propone al legislador modificar el artículo 100.2, que supone la flexibilización del cumplimiento de las penas, ante las excarcelaciones anticipadas sin un pronunciamiento del órgano judicial.

Para Castro, se trata de una disfunción que no beneficia a nadie: "A la interna se le crean falsas expectativas y a las víctimas desasosiego innecesario e incluso a la ciudadanía, que ante las noticias en los medios de comunicación le resultará extraño estas decisiones de excarcelación/encarcelación".

En el caso de Anboto, una de las presas más sanguinarias de la banda terrorista, el juez recuerda la extrema gravedad de los delitos por los que fue condenada: 10 asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona que se han acumulado en una pena de 30 años de prisión.

Indica que las fechas de cumplimiento de las 3/4 partes de la condena están relativamente próximas, en marzo de 2027 pero añade que su licenciamiento definitivo no se cumplirá hasta septiembre de 2034.

El magistrado analiza la naturaleza del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, una medida excepcional que aboca a un régimen de semilibertad y que exige una justificación individualizada de su pertinencia, como medida de flexibilización del grado. Por ello, su aplicación debe estar suficientemente justificada y debe motivarse su necesidad en el proceso de reinserción.

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