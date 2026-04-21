Archivada la denuncia de dos miembros de Vox que acusó a la asociación juvenil Revuelta de quedarse donativos para la dana

Revuelta, que funcionó como juventudes de Vox hasta finales de 2025, ha celebrado el archivo de la denuncia y criticado el trato recibido por parte de la directiva del partido.

Javier Esteban está siendo investigado judicialmente por una denuncia de agresión sexual interpuesta por un miembro de Revuelta, mientras que Arturo Villa sigue siendo asesor de Vox en el Parlamento Europeo.

Javier Esteban y Arturo Villa, exmiembros de Revuelta y vinculados a Vox, fueron quienes presentaron la denuncia, tras un enfrentamiento entre ambos y la organización juvenil.

La Fiscalía de Madrid ha archivado la denuncia de dos miembros de Vox contra la asociación juvenil Revuelta por supuesta apropiación de donativos destinados a la reconstrucción tras la dana de Valencia.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado la denuncia que dos miembros de Vox interpusieron contra la organización juvenil Revuelta, a la que acusaban de quedarse donativos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana de Valencia.

En concreto, fueron Javier Esteban y Arturo Villa los que la presentaron. El primero era gestor de las redes sociales del partido hasta el pasado diciembre, cuando fue denunciado por un joven de 18 años, miembro de Revuelta, de haberle agredido sexualmente en 2023.

Esteban, que está siendo investigado por un Juzgado de Instrucción de Madrid, ya no desarrolla las funciones de comunity manager del partido. Villa, por su parte, sí continúa como asesor de Vox en el Parlamento Europeo.

Al conocerse el archivo de la denuncia, Revuelta, desde su perfil de Twitter, ha celebrado la noticia. "Seguiremos denunciando el juicio político y mediático que ha articulado la directiva empresarial de Vox por nuestra negativa a entregarles Revuelta", señala la asociación.

Hasta hace unos meses, esta organización funcionaba, de forma oficiosa pero pacífica, como las juventudes de Vox. Tanto es así, que Villa y Esteban fueron fundadores de esta agrupación.

Sin embargo, las cosas cambiaron a finales de 2025, cuando se desataron las acusaciones cruzadas entre ambos partes.

Esteban y Villa, ya como exmiembros de Revuelta, denunciaron que la organización habría desviado donativos para la reconstrucción de Valencia y, en diciembre, un joven de 18 años acudió a una comisaría para acusar al primero de ellos de haberle agredido sexualmente más de dos años atrás.

De hecho, Vox también denunció a Revuelta ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

En su denuncia, consultada por EL ESPAÑOL, el partido reconocía que "diversos cargos" de la formación política "apoyaron y promovieron" las actividades de sus cachorros. Entre ellas, la recolección de fondos para la reconstrucción de las zonas afectadas de Valencia.

Sin embargo, la denuncia de Vox también acusaba a Revuelta de haber desviado esos donativos.

Cuando la organización juvenil actuaba en sintonía con el partido, fue una de las principales impulsoras de las protestas celebradas en los aledaños de la sede nacional del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz.

Noticia en actualización

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