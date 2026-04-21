La acusación popular pide el IRPF de Begoña y que declaren Sánchez, Bolaños, Hidalgo y 110 más: lea la lista completa

Se propone la declaración como testigos de Pedro Sánchez, Félix Bolaños y más de 110 personas, entre directivos de empresas, cargos universitarios y funcionarios.

Se reclaman pruebas documentales sobre la cátedra extraordinaria de la UCM y la relación de pagos, así como el currículum presentado por Gómez.

La acusación popular pide 24 años de cárcel para Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación, corrupción, tráfico de influencias y apropiación indebida.

Hazte Oír solicita como prueba las cinco últimas declaraciones de IRPF de Begoña Gómez, su asistente y el empresario Juan Carlos Barrabés.

El escrito de acusación presentado por Hazte Oír, organización que encabeza las acusaciones populares personadas en el proceso contra Begoña Gómez, solicita como prueba anticipada que se remitan al Tribunal del Jurado las cinco últimas declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) presentadas por la esposa del presidente del Gobierno y los otros dos acusados, su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

La acción popular _única parte acusadora, ya que el fiscal no ve delito_ solicita 24 años de cárcel para Gómez por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias y apropiación indebida.

Los cargos se deben a la supuesta utilización de su "capacidad de influencia tanto ante la Administración como en sectores privados" basada en el hecho de ser esposa del presidente del Gobierno.

Aprovechándose de esa influencia habría conseguido una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid, su financiación por parte de grandes empresas, ayudar a Barrabés para lograr contratos de Red.es y fichar a una asistente en Moncloa que realizó gestiones relacionadas con las actividades profesionales de Begoña Gómez.

Hazte Oír pide para la asistente, Cristina Álvarez, 22 años de cárcel. Para Barrabés solicita seis años.

Además de las penas de prisión, la acusación popular reclama multas cuya cuantía no concreta. Anuncia que lo hará en la fase de conclusiones finales del juicio o, en caso de condena, cuando se ejecute la sentencia.

A este respecto, pide que "se acuerde la averiguación de la capacidad económica de los acusados" y se reclamen a la Agencia Tributaria sus declaraciones de renta. O bien que el Letrado de la Administración de Justicia "incorpore a las actuaciones la correspondiente averiguación patrimonial tras la correspondiente consulta". O incluso que "se requiera a los acusados para su aportación".

También se solicita como prueba anticipada que la Universidad Complutense remita el currículum presentado por Begoña Gómez para dar inicio a la constitución de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva y que la UCM certifique "los emolumentos, remuneraciones, dietas y cualquier tipo de pagos (incluidos en especie) que hubieran percibido las acusadas".

Hazte Oír propone, asimismo, contar con el "listado detallado de alumnos" y la relación de cátedras extraordinarias "cuyo director/a no tuviera titulación superior".

Testigos

La representación unificada de las acciones populares propone como testigos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, entre otros ocho cargos y excargos de Moncloa.

Solicita también la presencia en el juicio de responsables y exresponsables de las empresas que financiaron la cátedra extraordinaria dirigida por Begoña Gómez en la UCM, así como la declaración testificial de cargos de esta Universidad.

La lista completa de los testigos propuestos, en el orden en que figuran en el escrito de acusación, es la siguiente:

- Ignacio Cardero, director de El Confidencial

- Francisco Mercado, periodista

- Luis Antonio Martín (Red.es)

- David Cerco (Red.es)

- Alberto Martínez (Red.es)

- Ignacio Espejo (Red.es)

- Luis Prieto (Red.es)

- Joaquín Goyache (UCM)

- Jorge Clemente (UCM)

- Pedro Sánchez (presidente del Gobierno)

- Juan Carlos Doadrio (UCM)

- Marina García (UCM)

- José María Coello de Portugal (UCM)

- Sonsoles Gil de Antuñano (IE)

- Adriana Ángel (IE)

- Juan José Güemes (IE)

- Manuel Muñiz (IE)

- Víctor de Aldama (empresario)

- Javier Hidalgo (Globalia)

- Zurab Pololikashvili (OM)

- Felicia Appenteng (IE Africa Center)

- Mónica Puente (UCM)

- Pilar Suárez-Inclán (Reale Seguros).

- Sylvia Moyano (Ifema)

- Antonio Arias (Red.es)

- Silvia Alvarado (Red.es)

- Guillermo Tapia (Red.es)

- Almudena García (Red.es)

- Elena Cidon (Red.es)

- José María Álvarez-Pallete (expresidente de Telefónica)

- José María Torres (Conpymes)

- Teresa López (Fademur)

- Francesc Xavier Boya (secretario general para el Reto Demográfico).

- Arantzazu Escalada (Reale Seguros)

- Montserrat Buisan (Fundación La Caixa)

- María Astrid Muñoz (UCM)

- José Bogas (Endesa)

- Javier Blanco (Fundación Endesa)

-Germán Granda (Forética)

- Jaime Silos (Forética)

- Juan Antonio Pedreño (Cepes)

- José González (Pimec)

- José Bayón (Enisa)

- Margarita Álvarez (Manpower Group)

- Cristina Sánchez (Red Española del Pacto Mundial de la ONU)

- Javier Molero (Red Española del Pacto Mundial de la ONU)

- Santiago Íñiguez (IE)

- Jesús Nuño de la Rosa (UCM)

- Eduardo Sicilia (UAM)

- Manuel de la Rocha Vázquez (Departamento de Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno)

- Vicente David Fenollar (Wakalua)

- Núria Vilanova (Ceapi)

- Ana María Cantalejo (UCM)

- Renzo Liaj (Reale Seguros)

- José Luis Bonet (Cámara de Comercio)

- María Jesús Luengo (Cámara de Comercio)

- Raúl Díaz Silva (responsable de la administración y coordinación del personal en el Palacio de la Moncloa)

- María Marcos (directora del departamento de Seguridad de Moncloa)

- Alfredo González (exvicesecretario general de Presidencia)

- Félix Bolaños (ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes)

- Antonio José Hidalgo (exsubsecretario del Ministerio de Presidencia)

- Nicolás Oriol (Telefónica)

- Cristina Ruiz (Minsait)

- Elvira Gutiérrez-Vierna (UCM)

- Blanca María Juan (UCM)

- Gonzalo Rubén Méndez (Disia)

- Iván Redondo (exdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno)

- Gabriel Navarro (UCM)

- Fuencisla Clemares (Google)

- Josetxo Soria (Google)

- Ignacio Mataix (Minsati/Indra)

- Joseph Gelman (Minsait/Indra)

- Sergio Oslé (exconsejero delegado de Telefónica)

- Pablo de Carvajal (Telefónica)

- Miguel Rodríguez (Google)

- Miguel Escassi (Google)

- Amado Ramos (Indra/Minsait)

- Jaime García (Retina)

- Isaac Hernández (Google)

- Marc Murtra (expresidente de Indra)

- Manuel Ausaverri (Indra/Minsait)

- Fernando Abril-Martorell (expresidente de Indra)

- Luis Abril (exdirector general de Minsait)

- Rosauro Varo (empresario)

- Pablo Escudero (Devoteam)

- Urbano Llamas (Devoteam)

- Luis Miguel Ciprés (Grupo Barrabés)

- Juan Pedro Gravel (Deloitte)

- Carmen Sánchez (Deloitte)

- Carmen Mitxelena (UCM)

- Mercedes Vaquero (UCM)

- María Jesús Morillo (UCM)

- Mercedes Taravillo (UCM)

- Fernando García (UCM)

- Ignacio Mariscal (Reale Seguros)

- David Sanza (consultor)

- Marc Simón (Fundación La Caixa)

- Eva García

- Héctor Flores (Deloitte)

- Jorge Marquina

- Nuria Samper

- Lorena Celis

- Alfredo Acedo

- Zulma Escalante (UCM)

- Marta Cardona (Fundación Cris)

- Cristina Ribes (Fundación Gasol)

- Glòria Oliver (Fundación Pasqual Maragall)

- Diego de Alcázar (IE)

- Leticia Lauffer (Wakalua)

- Félix Jordán

- Isabel García-Lomas (Grupo Barrabés)