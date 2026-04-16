'El Gordo', que se libró del juicio por su salud, señalado por tres policías por ordenar que se vigilara a la mujer de Bárcenas

El operativo de vigilancia cesó cuando Rosalía Iglesias detectó el seguimiento; también se realizaron vigilancias al abogado de Bárcenas bajo órdenes de 'El Gordo'.

Las órdenes de seguimiento a Iglesias fueron confirmadas por el ex número dos de la UCAO y el jefe de Área de Seguimientos, quienes detallaron cómo se desarrollaron los operativos.

García Castaño no está siendo juzgado en la Operación Kitchen por motivos de salud, pese a haber sido uno de los principales investigados.

Tres policías señalan al excomisario Enrique García Castaño, 'El Gordo', como quien ordenó la vigilancia a Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, en 2013.

Quinta sesión del juicio del caso Kitchen. Este miércoles, tres testigos —policías o expolicías, todos ellos— coincidieron en señalar al excomisario Enrique García Castaño, apodado El Gordo, como quien ordenó un operativo de seguimiento y vigilancia a Rosalía Iglesias, mujer de Luis Bárcenas.

Así se pronunciaron Enrique Barón, Mariano Hervás y José Francisco González García, obligados a decir la verdad, en el juicio que aborda el supuesto espionaje parapolicial al extesorero del PP y su entorno, durante el año 2013.

No obstante, García Castaño, debido a un episodio cardiovascular que empeoró su salud, se libró del juicio a la denominada Operación Kitchen.

Por ello, pese a que el juez instructor de este procedimiento propuso juzgarle, no se sienta estos días en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional.

Aunque fue uno de los principales investigados y, aparentemente, una pieza clave en el operativo, los informes médicos determinaron que no estaba en condiciones de ejercer su derecho a la defensa.

¿Quiénes son los que señalaron este miércoles a García Castaño? Enrique Barón fue jefe de la Comisaría General de Información (CGI) entre 2012 y 2017. Era el superior, por tanto, de El Gordo, quien encabezaba desde 1994 la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), un departamento que forma parte de la CGI.

Por su parte, Hervás fue el número dos de García Castaño en la UCAO. Y González, uno de los agentes de esta unidad.

Vigilar a Rosalía Iglesias

Este miércoles, todos ellos identificaron a El Gordo como la persona que ordenó un seguimiento a la mujer de Bárcenas en 2013. Los dos últimos, de forma directa. Barón, por omisión.

Quien fuera máximo responsable de la CGI en aquel año declaró en la Audiencia Nacional que él no ordenó la presencia de agentes en los alrededores de la casa de los Bárcenas-Iglesias.

Fue el primero de los tres en testificar, al filo del mediodía. Y negó haber dado tal orden.

—¿Tuvo conocimiento, a partir del año 2013, de seguimientos realizados por la UCAO a Rosalía Iglesias?— le preguntó el fiscal César de Rivas. Barón señaló que no: "En absoluto".

Asimismo, el testigo indicó que tampoco le solicitó ayuda o colaboración ni la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) o la Policía Judicial, quienes sí estaban, por orden del juez del caso Gürtel, investigando a Bárcenas.

—A mí no— respondió, quien aseguró que jamás supo de ningún operativo policial sobre Rosalía Iglesias.

El exjefe de la CGI señaló que, de forma habitual, García Castaño, como su subordinado que era, le daba cuenta de los resultados de su trabajo. "Quitando este caso...", matizó.

No obstante, Barón admitió que El Gordo se reunía, "cada semana o cada quince días", con el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía. Es decir, el número dos en el organigrama del Cuerpo.

En esas fechas, quien ocupaba tal cargo era Eugenio Pino, acusado en el juicio del caso Kitchen.

"[García-Castaño] me decía: 'Hombre, es que [Pino] me llama para tomar café...'", recordó Barón. "Si le llamaba para despachar, puenteándome a mí, y no digo que eso se haya producido, no me parecería muy ortodoxo...", reprochó.

Fuentes del Ministerio del Interior en esos años detallan a EL ESPAÑOL que la UCAO, con García Castaño al frente, funcionaba como "una comisaría propia dentro de una comisaría".

A la CGI de Barón pertenecían los 70 agentes que participaron en las vigilancias a la familia de Bárcenas. No obstante, el Área Especial de Seguimientos estaba adscrita específicamente a la UCAO que dirigía El Gordo.

Al filo de la una de este miércoles, Hervás, ex número dos de García Castaño, precisó que fue éste quien le ordenó la vigilancia sobre Rosalía Iglesias.

Fue una "orden directa" —"creo recordar", matizó — del DAO. Y con una escueta explicación sobre los motivos del dispositivo.

"[García Castaño] me dijo que tenían problemas a la hora de encontrar el dinero [que Bárcenas ocultaba en el extranjero]. Había muchos millones y testaferros...", señaló Hervás.

Ahora bien, en ningún caso, de acuerdo con su testimonio, El Gordo le encomendó encontrar documentos o grabaciones en poder del extesorero del PP.

Según manifestó Hervás ante el tribunal, asumió esta labor en agosto de 2013, mientras García Castaño estaba de vacaciones. Y la consideró "poco relevante".

De hecho, tal y como admitió, levantó los seguimientos durante "dos o tres días", en los que hubo de destinar a sus subordinados a otros asuntos, como el de un narcotraficante colombiano que había matado a 17 personas.

Ahora bien, Hervás sí matizó que García Castaño le ofreció ponerse en contacto, pese a estar de vacaciones de verano, si sucedía algo relevante, lo que no ocurrió.

Por último, declaró como testigo en la quinta sesión del juicio el jefe de Área de Seguimientos de la UCAO, José Francisco González.

Este agente —que estuvo investigado en la instrucción de esta causa— participó en la vigilancia a Rosalía Iglesias, que la acabó detectando el 11 de octubre de 2013, motivo por el que se frenó el dispositivo.

En línea con Hervás, señaló a García Castaño como la persona que encomendó el seguimiento.

Según declaró González, después, por orden de El Gordo, también tuvo que encargarse de efectuar vigilancias frente al despacho de Javier Gómez de Liaño, el entonces abogado del extesorero del PP. "Quién entraba al edificio [del bufete], quién salía...", detalló.

'El Gordo' ante el juez

En 2019, más de dos años antes de sufrir el episodio cardiovascular, García Castaño declaró, por segunda vez, como investigado ante el juez que investigó la Operación Kitchen, Manuel García-Castellón.

Y declaró que entregó a Francisco Martínez, el exsecretario de Estado de Seguridad que ahora se sienta en el banquillo de los acusados, un dispositivo electrónico con documentos y que estaba en poder del extesorero del PP.

El Gordo manifestó en la Audiencia Nacional que informó a sus superiores en el Ministerio del Interior de los resultados del operativo, aunque negó haber robado el citado pendrive.

Por contra, Martinez niega haber recibido ese dispositivo electrónico —nunca se ha encontrado dicho pendrive, de existir— ni conocer o haber orquestado ningún espionaje ilegal para robar información a Bárcenas.