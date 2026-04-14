Una policía que protegía a la mujer de Bárcenas y descubrió que ya la seguían otros agentes: "Había un hombre en su portal"

El chófer de Bárcenas habría cobrado 2.000 euros mensuales de fondos reservados y recibió una pistola, todo a cambio de facilitar información sobre Bárcenas a la trama de espionaje.

El juicio del caso Kitchen investiga el supuesto espionaje a Bárcenas, presuntamente orquestado desde el Ministerio del Interior para robarle documentación comprometedora.

El jefe de Vigilancias de la Unidad de Asuntos Internos confirmó que la orden de proteger a Iglesias vino de Marcelino Martín Blas y que, al detectar la vigilancia paralela, cesaron la tarea.

Una agente de la Policía Nacional declaró que fue encargada de proteger a Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, y descubrió que ya era vigilada por otros agentes de la Comisaría General de Información.

Este martes, en la cuarta sesión del juicio del caso Kitchen, ha declarado como testigo una agente de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional que recibió el encargo de "proteger" a Rosalía Iglesias, la mujer de Luis Bárcenas, extesorero del PP.

Esta policía, con número de identificación 122.395, ha relatado cómo descubrió que Iglesias ya estaba siendo vigilada por otros miembros del Cuerpo. Concretamente, por "un hombre calvo, que llevaba dos móviles", y que estaba adscrito a la Comisaría General de Información (CGI).

Esta agente, que ha declarado este martes como testigo en la Audiencia Nacional, ha narrado que localizó a este individuo cerca del portal del domicilio de los Bárcenas y le hizo una fotografía. Asimismo, gracias a la matrícula de su coche, pudo comprobar que era un miembro de la CGI.

Unos minutos antes que ella, también ha declarado como testigo, ante el mismo tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, el jefe de Sección de Vigilancias de la UAI, Jesús Galán, ya jubilado.

Fue él quien recibió, por parte del máximo responsable de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, acusado en este juicio, la orden directa de "proteger" a Rosalía Iglesias. Aunque le extrañó lo escueto de la petición, Galán encomendó dicha tarea a varios de sus subordinados, entre los que se encontraba la agente 122.395.

"[Martín Blas] me dijo: 'Rosalía Iglesias está en peligro. Tenéis que protegerla. Que no os detecten'", ha declarado el jefe de Sección ya jubilado este martes, en la sesión vespertina del juicio, poco antes de que lo hiciera su antigua subordinada.

Los testimonios de ambos agentes de la UAI concuerdan en lo sustancial: mientras se realizaban estas tareas de protección a Iglesias, se descubrió que la mujer de Bárcenas ya estaba siendo vigilada por la CGI.

"[Mis subordinados] ven gente con la misma actitud en la que están ellos", ha declarado Galán. "Por las matrículas de los coches, supimos que eran de la CGI", ha señalado.

"Marcelino Martín Blas no me dijo qué peligro sufría Iglesias. Solo me dijo: 'Está en peligro'", ha narrado.

Según ha relatado, el seguimiento por parte de la UAI duró "una o dos semanas", hasta que se detectó que la mujer ya estaba siendo seguida por la CGI. Y fue el propio Galán quien, confundido por el hallazgo, decidió cesar estas tareas.

El juicio del llamado caso Kitchen aborda el supuesto espionaje parapolicial sufrido por Luis Bárcenas a partir de 2013, que habría sido orquestado por el Ministerio del Interior mientras Mariano Rajoy era presidente del Gobierno y destinado a robarle documentación al extesorero del PP.

Durante la mañana y parte de la tarde de este martes, ha continuado la declaración de Gonzalo Fraga, el inspector jefe de la UAI que investigó la Operación Kitchen.

En un infome policial, Fraga ya concluyó que Rajoy habría tenido "conocimiento" de la misma. De hecho, este martes, ha detallado que otro de los acusados en esta causa, el excomisario José Manuel Villarejo, encargó al chófer de Bárcenas "darle al tarro" para buscar "grabaciones comprometedoras" que podrían perjudicar al entonces presidente del Gobierno.

"Villarejo le marca como objetivo a Sergio Ríos encontrarlas", ha detallado Fraga. ¿Qué contenían esos audios? Se desconoce si existen, pero, de ser así, se especula con que recogerían conversaciones de Bárcenas con Rajoy y Javier Arenas.

El abogado de Ríos —el exchófer de Bárcenas también está acusado en este juicio— ha sido uno de los que ha interrogado a Fraga.

—No es práctica habitual hacer firmar a un confidente un recibo de cobro, ¿no?— ha preguntado el letrado Gonzalo Navarro.

—Supongo que es normal...— ha contestado el inspector jefe, obligado a decir la verdad.

—¿No es más normal que sea el policía el que fieme y justifique el pago?— ha insistido el letrado.

En el sumario de esta causa figuran varios recibos rubricados por Ríos y que demostrarían que, durante dos años, cobró, cada mes, 2.000 euros provenientes de fondos reservados por facilitar información a la supuesta trama que está, al igual que él, siendo juzgada por el espionaje a Luis Bárcenas.

El exchófer de Bárcenas también recibió una pistola Glock, comprada en noviembre de 2013 con cargo a los fondos reservados. Le fue entregada por Enrique García Castaño, apodado El Gordo y quien era uno de los máximos responsables policiales como jefe, desde 1994, de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). El Gordo, debido a su estado de salud, está exento de este juicio.

Durante su larga y detallada declaración, el inspector jefe Gonzalo Fraga ha recordado cómo, en 2015, EL ESPAÑOL fue el primer medio en informar sobre una supuesta operación parapolicial destinada a espiar a Bárcenas y a su familia y robarle información sensible que pudiera resultar perjudicial para el PP.