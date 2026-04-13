Marchena ingresa en la RAJL alertando del uso de las nuevas tecnologías en la investigación penal: "No todo vale"

El acto contó con la asistencia de destacados miembros del Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial y la RAJL.

Destacó la importancia de proteger la privacidad frente a la injerencia estatal, ya que la información tecnológica puede revelar aspectos íntimos y patrones de conducta de las personas.

Marchena advirtió que la incorporación de datos electrónicos como GPS, drones y direcciones IP no debe justificar una investigación sin límites que sacrifique la intimidad ciudadana.

El magistrado Manuel Marchena ha ingresado en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación con un discurso sobre el uso de tecnologías en la investigación penal.

El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha ingresado esta tarde en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación con un discurso sobre la incorporación de los datos electrónicos al proceso penal, en el que se ha referido a la utilización de información procedente de drones, GPS, direcciones IP y los códigos IMSI e IMEI de los terminales telefónicos.

"La necesidad de actualizar la metodología de la investigación penal no puede llegar a legitimar, al amparo de las ventajas que ofrecen las tecnologías de vanguardia y, de modo especial, la IA, una investigación en la que todo vale, sin reparar en la intensa injerencia estatal y consiguiente sacrificio del espacio de intimidad que cada ciudadano dibuja frente a los poderes públicos y a terceros”, ha sostenido Marchena.

Insistió, a este respecto, en que la injerencia del Estado en los ámbitos de privacidad de las personas "no puede ser despreciada".

Describió, por ejemplo, cómo el conocimiento del listado de ubicaciones de un individuo "aporta algo más que un dato locativo." Se trata de una información de especial valor que en sí misma, o en unión a otras, nos permite establecer patrones de conducta: sus costumbres o gustos, sus contactos, e incluso en ocasiones sus tendencias religiosas, sexuales, intelectuales, culturales o de ocio, estableciendo conclusiones sobre recónditos ámbitos de su intimidad".

En su ingreso en la RAJL el expresidente de la Sala Penal del TS ha sido avalado por el exfiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce (encargado del discurso de contestación), el prestigioso penalista Gonzalo Rodríguez-Mourullo y José Antonio Escudero López.

Ostentará la medalla número 18, vacante tras el fallecimiento en abril de 2023 de José Luis Pérez de Ayala.

Al solemne acto asistió la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló; el vicepresidente del TS, Dimitri Berberoff; el presidente de la Sala Tercera, Pablo Lucas, magistrados del alto tribunal y del Tribunal Constitucional, vocales del CGPJ, fiscales de Sala y otros numerosos magistrados, juristas y académicos de la RAJL, encabezados por su presidente, Luis María Cazorla.