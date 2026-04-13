El juez Peinado cierra la instrucción y propone juzgar ante jurado a Begoña Gómez por cuatro delitos

Peinado señala que Gómez usó su posición como esposa del presidente para obtener ventajas institucionales y registrar a su nombre recursos desarrollados con fondos públicos.

El auto también envía a juicio a Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa, como cooperadora necesaria, y al empresario Juan Carlos Barrabés por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Se le atribuyen los delitos de malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios privados, tráfico de influencias y apropiación indebida.

El juez Juan Carlos Peinado propone juzgar a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ante jurado popular por cuatro delitos.

El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, sea juzgada ante un jurado popular.

El magistrado ha cerrado la instrucción del llamado caso Begoña y atribuye a la investigada, finalmente, cuatro delitos: malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios privados, tráfico de influencias y apropiación indebida.

No obstante, archiva la causa en relación al quinto de los supuestos ilícitos que investigaba: intrusismo profesional.

Así lo recoge Peinado en un auto fechado el pasado viernes, en el que también envía a juicio a Cristina Álvarez, la principal asesora de Gómez en Moncloa, y al empresario Juan Carlos Barrabés.

El magistrado considera a Álvarez "cooperadora necesaria" de los mismos cuatro delitos que atribuye a Gómez. Por su parte, propone que Barrabés sea juzgado por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

En la resolución, Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, menciona que Begoña Gómez habría cometido un delito de tráfico de influencias al valerse de su posición de esposa de Pedro Sánchez, lo que le había dado acceso "a interlocuciones institucionalmente excepcionales" de cara a la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que acabaría co-dirigiendo hasta 2024.

A ojos del juez, "la infraestructura, la financiación y la legitimación institucional obtenidas en la fase universitaria tenían potencial de explotación económica ulterior".

Por otro lado, el juez destaca que Gómez registró a su nombre personal la marca y el dominio web donde se alojaba el software desarrollado con recursos de la UCM y de varias empresas patrocinadoras.

Por último, en el llamado caso Begoña se ha investigado el uso de Cristina Álvarez, pagada con fondos públicos, para tareas en favor de los negocios privados de Begoña Gómez.

Según señala la resolución, la participación de Álvarez "excedía de lo meramente protocolario y la ubicaba como miembro del equipo del proyecto".

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