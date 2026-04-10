El fiscal critica la semilibertad dada por el Gobierno vasco a la etarra 'Anboto': la ve un "tercer grado encubierto"

El fiscal considera que la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario ha supuesto una "conversión encubierta" en un tercer grado penitenciario.

La medida fue otorgada por la consejera socialista de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha criticado la semilibertad concedida a la exjefa de ETA, Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto'.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha criticado duramente la concesión de la semilibertad a la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, conocida como Anboto.

Fue el Gobierno vasco (en concreto, la consejera socialista de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José) quien se la otorgó.

Esta medida se aplica automáticamente, por lo que la etarra ya está fuera de la cárcel. No obstante, la Fiscalía, a petición del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, debe emitir un informe con su postura.

Y así lo ha hecho. En él, el fiscal Carlos García Berro critica la concesión de la semilibertad a Iparraguirre, concedida a través de la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite cierta flexibilidad en el cumplimiento de las penas.

No obstante, el fiscal señala que, en este caso, se ha producido una "conversión encubierta" de este precepto "en un tercer grado".

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