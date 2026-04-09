Se considera que el magistrado cometió una falta muy grave al delegar en la IA la redacción de la sentencia y una falta grave por revelar información judicial a una plataforma externa.

El juez subió todo el procedimiento judicial a ChatGPT, y la resolución presentada incluía fragmentos de las interacciones con la IA, lo que permitió descubrir el uso de este sistema.

La Comisión Disciplinaria del CGPJ propone sancionarlo con 15 días de suspensión de empleo y sueldo y una multa de 1.000 euros, tras la denuncia de sus compañeros de tribunal.

Un magistrado enfrenta un expediente disciplinario por redactar una sentencia judicial usando inteligencia artificial, específicamente ChatGPT, sin informar al resto del tribunal.

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) examinará por primera vez en las próximas semanas la responsabilidad en la que puede haber incurrido un magistrado por redactar una sentencia con inteligencia artificial tras subir al programa de IA el procedimiento judicial. Todo ello sin informar al resto de los miembros del tribunal.

Estos descubrieron que la resolución que se les presentaba a la firma había sido elaborada por ChatGPT porque al magistrado se le olvidó borrar algunas de las consultas que había hecho a la IA, según ha sabido EL ESPAÑOL.

Fueron los demás miembros del tribunal los que decidieron comunicar los hechos al presidente de la Audiencia, que, a su vez, los trasladó al órgano de gobierno de los jueces.

El Promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, ha propuesto que el magistrado sea sancionado con suspensión de empleo y sueldo durante 15 días y con una multa de 1.000 euros.

La propuesta está en el rango inferior de las sanciones posibles. Según la ley, las suspensiones pueden ser de hasta tres años y las multas, de hasta 6.000 euros.

Según las fuentes consultadas, el Promotor considera acreditado que el magistrado deliberó con el resto de integrantes del tribunal -de la jurisdicción civil- un recurso de apelación cuya ponencia le había correspondido.

Cuando entregó la sentencia para su firma, los miembros de la Sala se dieron cuenta de que había sido elaborada con ChatGPT porque algunas de las interacciones realizadas por el ponente con el programa de IA figuraban en el texto de la resolución.

Durante la tramitación del expediente disciplinario se ha determinado que esas consultas permiten alcanzar dos conclusiones.

La primera, que el magistrado subió a ChatGPT la totalidad del procedimiento civil del que era ponente. Ello se desprende de que la IA le advirtió en un momento dado de que se había denegado una prueba.

"Qué prueba denegó", preguntó entonces el magistrado. "De dónde sacas la denegación de la prueba", le insistió.

Y la segunda que no se trató de una mera corrección formal o mejora de la redacción de la resolución previamente elaborada por el juez, como éste ha sostenido. Las consultas realizadas llevan a concluir que el encargo a la IA fue la propia redacción de la resolución, sustituyendo al juez en su labor jurisdiccional.

Ello se desprende de una orden dada por el magistrado expedientado a ChatGPT para que el resultado "sea un poco más extenso".

"Aquí tienes una versión más detallada y jurídicamente precisa", contestó la IA.

En otra interacción, la IA le propone: "Si necesitas mayor precisión, habría que revisar el auto de admisión y denegación de prueba en la audiencia previa para verificar la fundamentación del juzgador. ¿Quieres que reformulemos el texto del recurso resaltando este punto con mayor claridad?". "Sí", dijo el juez. "Aquí tienes una versión mejorada", respondió ChatGPT.

El Promotor considera que ningún juez puede utilizar sistemas de IA para sustituir la función jurisdiccional de valorar las pruebas, interpretar las normas o motivar la decisión, y ello con independencia de que en este caso la decisión ya hubiera sido tomada por el tribunal y no fuera producto del programa de inteligencia artificial.

Considera, por ello, que el magistrado expedientado ignoró de forma "inexcusable" el cumplimiento de sus deberes judiciales, lo que constituiría una falta disciplinaria muy grave.

Sostiene que también incurrió en una falta grave de revelación de información conocida en el ejercicio de su función al incorporar conscientemente el expediente judicial a una plataforma de IA de uso general.