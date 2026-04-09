El chófer que llevó a Carmen Pano a la sede del PSOE en Ferraz declara en el TS que "la bolsa llevaba tacos de billetes"

El chófer de Carmen Pano, Álvaro Gallego, a su llegada al Tribunal Supremo. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El chófer que trasladó a Carmen Pano a la sede del PSOE en Ferraz confirmó que llevaba una bolsa con tacos de billetes. El testigo afirmó que el dinero provenía de Claudio Rivas, dueño de Villafuel, y que era para pagar 600.000 euros por una licencia de operador. Carmen Pano declaró que entregó 90.000 euros en dos ocasiones en la sede del PSOE, tras pasar por la oficina de Víctor de Aldama. El trayecto incluyó una parada en el despacho de Víctor de Aldama, presunto conseguidor, antes de dirigirse a Ferraz para la entrega del dinero.

La tercera sesión del juicio al exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos empezó este jueves con fuerza con la declaración de Álvaro Gallego, amigo de la empresaria Carmen Pano.

El testigo ha confirmado la declaración que Pano hizo tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo durante la fase de instrucción de este proceso: llevó a Carmen Pano en coche a la sede del PSOE de Ferraz para entregar dinero.

"¿Vio el dinero?", le ha preguntado el abogado de la acusación popular Alberto Durán. "Era una bolsa transparente blanca dentro una bolsa más grande y se veía que había dinero", ha respondido. Esa bolsa "más grande" era marrón "e iba a abierta".

Por eso vio lo que guardaba: "Había tacos de dinero".

El dinero, según ha dicho, procedía de Claudio Rivas, dueño de Villafuel. "He oído varias veces que era para pagar 600.000 euros para la licencia de operador para Villafuel", ha asegurado. Según el chófer de Pano, fue dos veces al PSOE para entregar dinero.

La empresaria Carmen Pano declaró el pasado mes de enero en la Audiencia Nacional que llevó 90.000 euros a la sede nacional del PSOE, ubicada en la madrileña calle Ferraz. Lo hizo en dos entregas de 45.000 euros cada una.

Gallego ha ubicado ese desplazamiento a finales de 2020 y ha indicado que antes de dirigirse a Ferraz pasaron por unas oficinas de Víctor de Aldama, presunto conseguidor y tercer acusado en el juicio junto al exministro de Transportes José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García.

El testigo ha relatado que salieron desde la casa de Pano en Las Rozas, fueron al despacho de Aldama en la calle Alfonso XII, donde la empresaria subió al despacho del presunto conseguidor con una bolsa, dejó dinero y continuó con billetes hacia Ferraz.