El PSOE quema en el primer día del juicio de 'Kitchen' su última bala para intentar que Cospedal sea otra vez investigada

El juicio se centra en la supuesta operación parapolicial para destruir pruebas que obraban en poder del extesorero del PP, Luis Bárcenas.

Las defensas de los acusados, entre ellos Villarejo y Fernández Díaz, cuestionan la competencia de la Audiencia Nacional y la validez de las pruebas de audio presentadas.

La abogada del PSOE pide que el PP sea considerado partícipe a título lucrativo o responsable civil subsidiario en el juicio.

El PSOE ha solicitado reabrir la investigación contra María Dolores de Cospedal en el caso Kitchen por el supuesto espionaje a Luis Bárcenas.

El PSOE ha solicitado al tribunal que enjuicia el caso Kitchen que anule el archivo de la causa para la exministra María Dolores de Cospedal.

La exdirigente estuvo investigada apenas dos meses en este procedimiento, que indaga en el supuesto espionaje contra Luis Bárcenas, extesorero del PP.

Pero en julio de 2021, al finalizar la instrucción, el juez Manuel García-Castellón decretó el sobreseimiento para ella, una decisión avalada después por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Este lunes, en la primera sesión de este juicio, la abogada del PSOE, Gloria de Pascual, ha pedido que dicho archivo sea anulado y que el PP sea llamado como partícipe a título lucrativo a este juicio. Si no se concede tal petición, la letrada ha planteado que lo sea como responsable civil subsidiario.

De esta forma, de tener éxito estas peticiones, el juicio que ha empezado este mismo lunes sería suspendido, ya que el PSOE ha solicitado retrotraer las actuaciones judiciales para que sus peticiones sean aceptadas.

"Considero que tiene que haber aquí otras personas", ha señalado la letrada del Partido Socialista, en alusión a Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro, quien también fue investigado en esta causa y García-Castellón también la archivó para él.

De Pascual ha sostenido que Cospedal "fue informada directamente por el entonces presidente del Gobierno", Mariano Rajoy, del "éxito de la operación de destrucción de pruebas" que obraban en poder de Luis Bárcenas, extesorero del PP.

Gloria de Pascual ha recordado que el cierre de la instrucción de Kitchen se produjo en julio de 2021 en "contra del criterio del Ministerio Fiscal", que lo consideró precipitado. Sin embargo, el recurso de la Fiscalía tampoco tuvo éxito y la Sala de lo Penal avaló la decisión de García-Castellón.

"Sorprenderá que el tribunal no ordene una más amplia investigación", ha señalado la letrada del PSOE, en alusión a los hechos que se enjuician: el dispositivo parapolicial destinado a espiar a Bárcenas.

De Pascual ha insistido en la necesidad de indagar en la "conexión política" de esta supuesta trama de corrupción. El Partido Socialista, al igual que Podemos, ejerce en este procedimiento la acusación popular.

Este lunes, durante la primera sesión del juicio, Antonio García Cabrera, el abogado de uno de los acusados, el excomisario José Manuel Villarejo, ha defendido que su cliente participó en una "investigación policial legal sobre el patrimonio de alguien investigado [judicialmente]".

Así se ha pronunciado en alusión a Bárcenas, quien, cuando fue supuestamente espiado, estaba siendo investigado por corrupción en el llamado caso Gürtel.

En su turno para plantear cuestiones previas, el abogado de Villarejo ha avanzado que defenderá la legalidad de la actuación policial sobre Bárcenas.

Asimismo, García Cabrera ha tachado de "prospectiva, ilícita y fuera de la ley" la investigación del caso Kitchen.

Ha cuestionado que se usen como prueba unos audios grabados por su cliente sobre los cuales ha planteado la duda de que estén manipulados, no gozasen de una correcta cadena de custodia y sean "copias de copias".

El excomisario José Manuel Villarejo, a su llegada al primer día del juicio del 'caso Kitchen'. Europa Press

Por otro lado, ha indicado que la Audiencia Nacional, que enjuicia este caso, no es competente para ello. A su juicio, lo sería la Audiencia Provincial de Madrid.

García Cabrera ha criticado que "no existe conexidad" entre el llamado caso Kitchen y el resto de piezas del caso Villarejo, en el que se investigan o se han investigado diversos encargos de particulares a las empresas del comisario jubilado.

En un sentido muy similar se han pronunciado las defensas de otros acusados.

Jesús Mandri, el abogado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, también ha solicitado que el juicio del caso Kitchen sea enviado a la Audiencia Provincial de Madrid.por "falta de competencia" de la Audencia Nacional.

Mandri ha señalado que los hechos que desde hoy se enjuician (el supuesto espionaje orquestado por Interior para espiar a Bárcenas) no guardan relación con el resto del llamado caso Villarejo.

Por su parte, Pedro Colina, el abogado del exsecretario de Estado de Seguridad acusado en Kitchen, Francisco Martínez, ha impugnado las grabaciones incluidas en esta causa, efectuadas de forma subrepticia por Villarejo.

En el mismo sentido que Mandri, Colina ha señalado que "ninguno" de los delitos enjuiciados en el caso Kitchen "son competencia de la Audiencia Nacional". Asimismo, el letrado ha solicitado al tribunal una "delimitación" de los hechos que van a enjuiciarse.

Por último, Colina también ha impugnado la validez, como prueba en este juicio, de los audios grabados por Villarejo.

En su caso, el abogado ha citado un informe de la Guardia Civil, incluido en otro procedimiento y consultado por EL ESPAÑOL, que señala que la autenticidad de los mismos no puede corroborarse fielmente sin acceso al dispositivo original de grabación.

En el mismo sentido se ha pronunciado el defensor del exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, quien ha defendido "la nulidad de este proceso judicial en base a la ilicitud del acceso a los datos", en alusión a las citadas grabaciones.