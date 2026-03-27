Echenique, juzgado por instar a deportar sacerdotes por ser pederastas: "Fue una irónica comparación con la migración"

El fiscal y la defensa solicitaron la absolución, argumentando que el mensaje tenía un tono satírico y no pretendía incitar al odio.

La denuncia fue presentada por la Fundación Abogados Cristianos, que considera el tuit un delito de odio y discriminación.

Echenique defendió que su comentario era una comparación irónica con la criminalización de migrantes, en respuesta a unas declaraciones del arzobispo de Oviedo.

Pablo Echenique ha sido juzgado por un tuit en el que ironizaba sobre deportar sacerdotes, tras vincularlos con casos de pederastia.

El exdiputado Pablo Echenique, antiguo secretario de Organización de Podemos, ha defendido que su tuit en el que instó a "deportar" curas, tras vincularlos con la pederastia, tuvo un tono "irónico".

"Fue una comparación absurda. Yo puse en pie de igualdad dos cosas que a mí me parecen absurdas por igual: una, criminalizar a las personas migrantes por que una parte de ellos haya cometido un delito y la otra, afirmar que hay que castigar a todos los sacerdotes porque una parte de ellos sean pederastas", ha señalado.

Así se ha pronunciado el expolítico este viernes en la Audiencia Provincial de Madrid, donde ha sido juzgado por un supuesto delito de incitación al odio y a la discriminación.

En concreto, el 10 de mayo de 2024, Echenique publicó en Twitter el siguiente comentario: "Estadísticamente, es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad a que delinca una persona migrante".

"Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria", finalizó su tuit, con el que respondió a unas declaraciones del arzobispo de Oviedo acerca de los peligros de la inmigración masiva.

Este viernes, Echenique sólo ha contestado a las preguntas de su abogado y del fiscal. Ambos, de hecho, solicitan su absolución.

El acusado ha señalado que su tuit fue una "respuesta" a unas declaraciones del arzobispo de Oviedo, "quien dijo que había en España una 'apertura buenista' y que entre la gente que entraba al país se podían colar 'indeseados con carné de terrorista'", ha recordado Echenique.

Así las cosas, ha señalado que su tuit constituyó una comparación irónica, absurda, satírica con la que replicar las palabras del arzobispo.

"Es imposibile deportar sacerdotes. Fue una ironía", ha subrayado Echenique. "Soy ateo pero tengo mucho respeto por la actividad social de la Iglesia, como Cáritas. Y sé que esa activudad, muchas veces, la llevan a cabo sacerdotes", ha declarado.

No obstante, a mediados de 2024, tras leer su tuit, la Fundación Abogados Cristianos presentó una denuncia contra el expolítico por supuesto delito de odio y discriminación.

Aquello derivó en la apertura de un procedimiento judicial y Ehenique tuvo que declarar como investigado, en septiembre de 2024, en el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid.

Ante el juez, reconoció haber escrito dicho post, en el que se reafirmó. Insistió en que, efectivamente, es más probable que un sacerdote cometa un delito sexual a que un migrante delinca.

Este viernes, el exministro socialista Ángel Gabilondo, actual defensor del Pueblo, ha sido el primer testigo en declarar en el juicio.

Dicha institución publicó, el 27 de octubre de 2023, el dosier titulado Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos.

Dicho informe concluye que un 1,13% de los españoles menores de 18 años han sufrido abusos sexuales en el ámbito eclesiástico y un 0,6%, actos impropios cometidos por un religioso. Pero más de un 3%, en el seno familiar.

De hecho, la presidenta de Abogados Cristianos, la letrada Polonia Castellanos, ha subrayado que el tuit de Echenique no está basado ni en los datos del informe del Defensor del Pueblo ni en estadísticas oficiales sobre la nacionalidad de los delincuentes.

Por otro lado, tras un tensísimo rifirrafe con el abogado de Echenique, la presidenta del tribunal de la Sección Séptimaha anulado las testificales de dos periodistas expertos en pederastia en la Iglesia Católica.

Al final del juicio, Castellanos, de hecho, ha leido el tuit de Echenique pero cambiando la palabra sacerdote por inmigrante.

"Estadísticamente, es mucho más probable que un inmigrante cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad a que delinca una sacerdote. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar migrantes que endurecer la política migratoria", ha comparado la abogada.

"El tuit no es inocuo. ¿Qué pasaría si cambio los factores? En matemáticas no, pero aquí sí que cambia el producto. En ese caso, habría una condena. ¿Y contra los católicos todo vale?, ha planteado la letrada de Abogados Cristianos.

Por su parte, el fiscal ha recordado que "no todo lo odiooso es un delito de odio". Y el abogado de Echenique ha señalado que el verbo deportar "no fue elegido caprichosamente". "Fue una comparación irónica con las palabras del arzobispo de Oviedo sobre la migración", ha indicado el letrado.

Finalmente, ha manifestado que "los cristianos no son un colectivo vulnerable". "Si estuviéramos hablando de la época de San Pablo o del incendio de Roma y Nerón...", ha ejemplificado.

Pablo Echenique ha hecho uso de su turno de última palabra y ha recalcado: "Una lectura no literal hace obvio qué es lo que estoy diciendo [en el tuit]. Juzgar una ironía como si fuera algo literal nos llevaría a terrenos complejos...".