El exjefe de Carreteras recibió un pago de 25.000 euros de una constructora que se llevó un contrato de 92 millones

El banco notificó al Sepblac movimientos sospechosos tras recibir Herrero el pago, que luego transfirió parcialmente a otra cuenta de su titularidad.

La Guardia Civil halló una cuenta de correo vinculada a Herrero con el dominio de la constructora y el juez investiga sus cuentas bancarias recientes.

El pago fue realizado por Aquaterra Servicios Infraestructuras SL, parte de la UTE adjudicataria de la obra en La Rioja en 2019.

Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, recibió 25.440 euros de una constructora que obtuvo un contrato público de más de 92 millones.

Javier Herrero, el exdirector general de Carreteras investigado en el caso Koldo, recibió un pago de 25.440 euros de una constructora que recibió un contrato de obra pública, licitado por ese mismo departamento, por valor de más de 92 millones de euros.

Así lo desvela el juez que investiga esta causa judicial en una reciente resolución, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En concreto, la obra mencionada fue licitada por la Dirección General de Carreteras, en la provincial de La Rioja, por un importe de 92.416.975,61 euros.

Fue adjudicada el 11 de septiembre de 2019 a la UTE (unión temporal de empresas) formada por Acciona Construcción y Aquaterra Servicios Infraestructuras SL. Y fue esta última la que realizó un pago de 25.400 euros a Javier Herrero.

En su resolución, Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el llamado caso Koldo, ordena investigar decenas de cuentas, entre las que se encuentra aquella en la que el exdirector de Carreteras recibió este pago.

El pasado 26 de junio, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por orden de la Audiencia Nacional, registró el domicilio de Herrero.

Allí, los agentes encontraron una cuenta de correo electrónico vinculada a este ex alto cargo y con el dominio propio de la constructora (@aquaterrasi.es).

"Contiene un total de 145 correos", desvela el juez en su resolución. El primero, fechado el 3 de noviembre de 2024.

Moreno subraya que la UCO "desconoce el motivo por el cual esta persona dispondría de la cuenta de correo en cuestión, no habiéndose detectado ningún tipo de relación contractual entre Javier Herrero y la mercantil citada".

De ahí que Moreno haya ordenado el análisis de varias cuentas bancarias; entre ellas, la titularizada por el exdirector general de Carreteras, de "reciente apertura".

El magistrado subraya que, cuando Aquaterra recibió el millonario contrario, en 2019, Herrero era el máximo responsable del departamento que licitó la adjudicación.

Además, el juez recalca que el banco que alberga dicha cuenta alertó al Sepblac, el departamento de Antiblanqueo, de varios movimientos de fondos.

Una vez Herrero recibió los 25.440 euros, traspasó 12.500 a otra cuenta de la misma entidad de la que también es titular.

"Dicha transferencia se habría efectuado en concepto de abono de la factura [denominada] 'fra 1001/25'", relata el juez. "En dicha cuenta [la que recibe los 12.500], se han observado dos recibos de autónomo domiciliados", añade el magistrado.

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