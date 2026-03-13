La segunda mujer que acusa a Errejón de abuso sexual no ratifica su denuncia por miedo a que no se proteja su identidad

Íñigo Errejón el pasado 16 de enero de 2025 tras declarar ante el juez. Europa Press

La segunda mujer que denunció por presunta agresión sexual a Íñigo Errejón no ha ratificado la denuncia ante el juzgado al no sentirse "segura" de que se garantice su anonimato durante el proceso judicial.

Si bien el operativo desplegado por el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 12 de Madrid para asegurar la protección de su identidad tiene todas las garantías y ha sido "impresionante", en palabras de su abogado, Alfredo Arrién, la denunciante está asustada y se ha echado atrás.

Según ha confirmado a EL ESPAÑOL su letrado, la mujer decidió no ratificar su denuncia después de ver el enorme despliegue de medios que hubo ayer en la misma zona de este juzgado por la declaración ante el juez de la agitadora Pilar Baselga, que difundió el bulo de que Begoña Gómez es un hombre y la vinculó al narcotráfico.

"Se echó atrás al ver ese despliegue de medios. Se asustó y está muy ansiosa", relata su abogado, que cree que "hay que darle un tiempo para que se recomponga".

De esta manera, la defensa de esta mujer no descarta que pueda haber un nuevo intento de que ratifique su denuncia, la segunda contra el exdiputado tras la que presentó la actriz Elisa Mouliaá.

Sin esta ratificación, no se puede iniciar ningún procedimiento judicial contra Íñigo Errejón, lo que abocaría a que la jueza archive la investigación que inició hace unas semanas.

"Me penetró por la fuerza"

La denuncia se interpuso hace unas semanas por una presunta agresión sexual ocurrida en octubre de 2021 cuando, según relató la mujer, ambos quedaron y él la obligó a mantener relaciones sexuales tras intimidarla.

En la denuncia, también relata el control "extremo" que ejercía sobre la víctima con llamadas continuas y la exigencia de que le enviara su ubicación en tiempo real, así como la "intimidación" que sufrió por parte de Errejón, que la llevó a estar en estado de shock y bloqueo.

Según reveló su abogado, se trata de una mujer "de cierto reconocimiento público" que solicitó ante la Policía constituirse como testigo protegido.

La presunta agresión se produjo, de acuerdo con la denunciante, el 16 de octubre de 2021, apenas 24 días después de la sufrida supuestamente por Elisa Mouliaá.

"Me sujetó por el cuello, me colocó de espaldas y me penetró vaginalmente por la fuerza", relata la presunta víctima en la denuncia presentada ante la Policía y que no ha ratificado al no estar segura de que se protege su anonimato.

De acuerdo con la versión de la denunciante, ambos se encontraban en una fiesta donde habían consumido alcohol y cocaína cuando decidieron marcharse al domicilio de Errejón.

"Si gritas y te resistes es peor"

En el trayecto y después de que él le insistiera para que le practicara una felación, el exportavoz de Sumar le introdujo los dedos en la vagina en contra de su voluntad.

"Me susurró: 'Si gritas, es peor. Si te resistes, es peor'", afirma que le dijo el exdiputado, que le pidió de nuevo una felación, a la que ella volvió a acceder.

Una vez en el domicilio, Errejón manifestó su intención de mantener relaciones sexuales con la supuesta víctima, a lo que ella respondió que "no sin preservativo".

Él le aseguró que no habría penetración, pero no fue así, de acuerdo con la versión de la denunciante.

"De manera sorpresiva y violenta, me sujetó por el cuello, me colocó de espaldas y me penetró vaginalmente por la fuerza sin mi consentimiento", ha relatado.

"La penetración se prolongó durante varios minutos hasta que finalmente el denunciado cesó", prosigue el escrito de denuncia. Ella le recriminó su conducta, "siendo ignorada por él", tras lo cual abandonó el domicilio.

"Controlador y celoso"

Tras estos hechos, Errejón insistió en verla de nuevo y le exigió "el envío de ubicación en tiempo real" y no paró de llamarla de manera "insistente".

Desde el inicio de la relación, el denunciado comenzó a manifestar conductas de carácter controlador y celoso, interesándose de forma insistente por las amistades, salidas y relaciones sociales de la denunciante, generando situaciones de tensión y reproches", abunda la denuncia

Además, le propuso trasladar todas sus conversaciones a Telegram, argumentando que en esta plataforma "los mensajes se destruían automáticamente".