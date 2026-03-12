Begoña Gómez exige 20.000€ a la agitadora que difundió en la tele el bulo de que es un varón y la vinculó al narcotráfico

El programa donde se emitieron los comentarios fue eliminado de la web, pero los vídeos se viralizaron en redes sociales, generando un notable aumento en las búsquedas de términos relacionados.

Durante el juicio, Baselga admitió que sus expresiones fueron "poco precisas" y que el tono empleado no fue el adecuado, aunque defendió que sus comentarios ya circulaban en redes sociales.

El abogado de Gómez también solicita una multa de 21.000 euros y acusa a Baselga de un delito de injurias graves con publicidad, desechando la acusación por calumnias.

Begoña Gómez reclama 20.000 euros a Pilar Baselga por difundir en televisión falsos rumores sobre su identidad de género y su supuesta vinculación con el narcotráfico.

Begoña Gómez reclama 20.000 euros a Pilar Baselga, la historiadora y agitadora que difundió en una tertulia de televisión que la esposa de Pedro Sánchez es, en realidad, un hombre y la vinculó al "narcotráfico en Marruecos".

Así lo ha anunciado este jueves el abogado de Gómez, Gonzalo Martínez de Fresneda, durante el juicio por el que Baselga se ha sentado en el banquillo. La pareja del presidente del Gobierno también reclama que la historiadora pague, aparte, una multa de 21.000 euros.

Esta mujer, durante la tertulia del programa Los Intocables, de la cadena Distrito TV, emitida el 22 de noviembre de 2022, aseguró lo siguiente: "Nuestra querida primera dama... (...) Me atrevo a decir que hay sospechas de que, en un inicio, fuera Begoño".

"Esta esposa, o esposo, del presidente viene de una familia de tradición de saunas gays. Ese aire chulesco que tiene Pedro Sánchez... Eso está publicado", insistió.

"[A Begoña Gómez] la han involucrado en una cuestión de narcotráfico en Marruecos... Los servicios secretos marroquíes tienen las pruebas de que estaría involucrada en el narcotráfico en Marruecos", añadió la mujer en aquella tertulia, antes de vincular estos hechos con la salida de Gómez de la Universidad Complutense, en la que co-dirigía una cátedra.

Este jueves, interrogada en el Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid, donde se ha celebrado el juicio, Balsega ha admitido que algunas expresiones que pronunció fueron "poco precisas" y que "el tono" no fue el "adecuado".

No obstante, ha insistido una y otra vez que "todo" lo que comentó "está publicado" por varios medios y lleva unos años circulando por las redes sociales.

Además, el abogado de la acusada ha defendido que el vídeo que recoge dichas declaraciones, que se ha exibido en la sala, al inicio del juicio, "está manipulado y descontextualizado".

En un inicio, la defensa de Gómez reclamaba dos años de cárcel para la acusada y 100.000 euros como indemnización por estos hechos.

No obstante, su abogado ha indicado este jueves que tan sólo atribuye ya a Balsega de un supuesto delito de injurias graves con publicidad. Desecha, por tanto, la acusación por calumnias.

"Decir que alguien es transexual no va en contra de ninguna persona", ha admitido Fresneda. "Pero cuando se adorna con el apelativo 'Begoño' está claro que tiene un efecto insultante", ha añadido.

"Son expresiones gratuitas e innecesarias, así como lacerantes, hirientes y afrentosas para deshonrar o menospreciar", ha sostenido el letrado.

"Hoy, uno pone la palabra Begoño en Internet y aparecen cientos de miles de comentarios. Es una pura infamia, (...) una gracieta que ha tenido éxito y su origen es el programa de Los Intocables de Distrito TV", ha defendido Martínez de Fresneda.

"El nombre es un elemento esencial de la personalidad... ¿Qué más daño hay que ése? Hay una injuria, grave y objetiva. Begoña Gómez ha sido tomada como ariete contra su marido. La insidia que subyace es que Sánchez es homosexual y está casado con un hombre", ha subrayado el letrado de la acusación particular.

La emisión del programa

Durante el juicio, ha declarado como testigo el representante legal de Distrito TV SL, Jesús Ángel Rojo, citado como posible responsable civil subsidiario de los hechos.

Es decir, si Balsega, de resultar condenada, no pagase la indemnización solicitada, este último podría tener que responder por ella, de forma solidaria.

Rojo ha defendido que su mercantil no es responsable de la línea editorial ni de la selección de los tertulianos de la cadena homónima.

Begoña Gómez, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto reciente en Moncloa. Efe

Así las cosas, ha presentado a su empresa como la prestadora de "servicios auxiliares" al canal y ha indicado que, a su vez, Distrito TV SL contrataba a terceras productoras. Y que éstas últimas eran las que contrataban a los respectivos presentadores de los programas.

Jesús Ángel Rojo ha señalado que los vídeos que circularon por redes sociales con las palabras de Baselga están "descontextualizados, manipulados por terceros" y no cotejados.

Con la versión totalmente opuesta, ha declarado como testigo Eurico Campano, el conductor del programa en el que Baselga pronunció dichas palabras.

Campano sí ha achacado la responsabilidad editorial del espacio a Distrito TV SL y ha asegurado: "Me estaba desagradando el cariz que estaba tomando lo que estaba diciendo la tertuliana".

A preguntas del abogado de Gómez, el presentador ha insistido en que Baselga le fue "impuesta", lo que ha provocado que Rojo, aun presente en la sala, mascullase en su contra. En ese momento, la juez ha tenido que intervenir.

En contra de lo declarado por Rojo, el presentador del programa ha indicado que la emisión no era en directo, sino grabada. "Yo entendía que las personas que se citan por parte de la cadena son adultas y no te van a meter en ningún follón", se ha quejado.

Sobre las palabras concretas que pronunció Balsega, Eurico Campano ha sostenido: "A mí todo eso me sonó a chino, me sonó a bulo". "Yo no dirigía el programa, yo lo presentaba", ha recalcado.

Ahora bien, como ha insistido el abogado de la acusada, el presentador, tras oír a la tertuliana, sí comentó que él mismo había publicado en un medio digital informaciones similares.

Bulos

En el juicio, Campano ha admitido que teorías como la difundida por Baselga "circulaban como bulos", en las redes sociales. "Avisé de que no me gustaba el perfil de la tertuliana", ha subrayado. Y ha asegurado que, durante el programa, intentó de que Balsega "interviniera lo menos posible y no entrara en terrenos pantanosos".

Finalmente, un perito —de parte de la defensa de Begoña Gómez, pero contactado por el gabinete jurídico del PSOE— ha subrayado que, a la hora de cuantificar un hipotético perjuicio provocado por un contenido audiovisual, el alcance debe cifrarse incluyendo búsquedas por Internet, apps o redes sociales y teniendo en cuenta la "viralización".

"Incluso, de programas, como éste, que tiene muy poco alcance en vivo [espectadores en directo]", ha relatado el experto.

El polémico programa fue borrado de la web de Distrito TV en diciembre. "¿El hecho de que se borrara impide la viralización?", ha preguntado el letrado de Gómez.

"No, hay usuarios que han hecho capturas [del vídeo]", ha respondido el perito, que ha recalcado la gran difusión en la esfera pública que tuvieron las palabras de Baselga, reproducidas despúes por medios de comunicación tradicionales.

Informes discrepantes

Según el informe de este perito, tras la intervención de la historiadora en el programa, se incrementó notablemente la búsqueda en Google de términos como "Begoño", "Distrito TV" o "Pilar Baselga".

"Hay un máximo histórico clarísimo justo despúes", ha señalado el experto, que cifra en medio millón de impactos el seguimiento directo del clip.

Tras ello, un perito de la defensa, que también elaboró un dictamen propio, ha narrado que él encontró en Internet publicaciones previas a 2022 que ya incluían el término Begoño o que vinculaban a Gómez con Marruecos —en ningún caso, no obstante, con venta de estupefacientes—.

¿Dónde? En un vídeo de YouTube, en un perfil de Facebook, en un blog, en una web francesa o en ciertos post de Twitter.

"Yo no he encontrado en estas publicaciones —es verdad que sí son críticas— el término 'Begoño' ni que digan que la mujer del presidente del Gobierno es transexual, ni que la vinculen con el narcotráfico ni que haya sido despedida de la Complutense por estar implicada en tráfico de drogas", ha subrayado, tajante, el abogado de Gómez.

"Los comentarios en redes sociales no se puede tomar en serio como antecedentes de las manifestaciones que hizo la acusada", ha añadido.

Un segundo perito de la defensa ha recalcado que la cadena Distrito TV retiró el vídeo del programa en diciembre de 2022 y ha argumentado que los clips del mismo que se viralizaron —dos cortes de apenas dos minutos— fueron difundidos por cuentas anónimas de Twitter.

Por ello, ha puesto en cuestión el cálculo de la audiencia alcanzada incluido en su dictamen por el primer perito. "Es una televisión de escasa influencia, una audiencia así es inviable...", ha señalado.

Ahora bien, el abogado de Gómez ha señalado que este perito ha sido colaborador puntual del mismo programa en el que intervino Baselga y que en él atacó al Gobierno de Pedro Sánchez, aunque ha sido interrumpido por la juez. "No ha lugar, señor letrado. No ha lugar...", ha impedido la magistrada.

El jucio ha comenzado este jueves a las 9:30 de la mañana. Al filo de las nueve, a través de su perfil de Telegram, Baselga ha animado a sus seguidores a acompañarla a la entrada de la vista y a rezar por ella.

No obstante, la mujer les ha citado en los Juzgados de Plaza de Castilla en lugar de en los Juzgados de lo Penal, donde se celebraba el acto. Al poco, ha rectificado y ha llegado a su cita pocos minutos antes de la hora prevista.