La UCO acredita que Begoña Gómez viajó una vez a República Dominicana para un congreso empresarial

Cristina Álvarez, asistente de Gómez, no la acompañó en sus desplazamientos internacionales según los registros analizados por la UCO.

La Guardia Civil ha documentado también otros viajes internacionales de Gómez, como a Suiza, Egipto, México y Ghana.

El juez Peinado investiga a Begoña Gómez por cinco supuestos delitos y requirió la lista de sus viajes al Ministerio del Interior.

La UCO ha acreditado que Begoña Gómez realizó un viaje a República Dominicana en 2022 para un congreso empresarial.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acredita que Begoña Gómez viajó una vez a República Dominicana para un congreso empresarial. En concreto, entre el 1 y el 3 de junio del año 2022.

Así se lo ha comunicado ya la UCO al juez Juan Carlos Peinado, quien investiga a la mujer de Pedro Sánchez por cinco supuestos delitos.

El magistrado ordenó a la Guardia Civil que recabase dicha información a través del Ministerio del Interior, después de que Gómez se negase —y está en su derecho, al estar investigada— a entregar su pasaporte.

Por ellos, los agentes de la UCO se dirigieron a Oficina Nacional de Información del Pasajero (ONIP), dependiente de Interior.

Y, a través de un atestado, han comunicado a Peinado que únicamente consta registrado un viaje (ida y vuelta) de Begoña Gómez a República Dominicana, en la aerolínea Air Europa.

Ahora bien, como advierte la UCO, la ONIP sólo conserva datos sobre los vuelos un máximo de cinco años. Y el juez había solicitado información relativa a todo el periodo que Pedro Sánchez lleva como presidente del Gobierno (desde el año 2018).

En su atestado, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Guardia Civil informa de más viajes realizados por Begoña Gómez. Entre otros, uno a Zúrch (Suiza), uno a Egipto, otro a Méjico o varios a Acra, la capital de Ghana.

La UCO también ha remitido al juez el listado de viajes realizados por Cristina Álvarez que aparecen registrados en las bases de datos de la ONIP.

Esta mujer es la asistente en Moncloa de Begoña Gómez. Peinado investiga, entre otros extremos, si se cometió un delito de malversación con su contratación, ya que hizo gestiones en favor de los negocios privados de la esposa de Sánchez.

Begoña Gómez y Cristina Álvarez, en el Congreso.

En su caso, Álvarez realizó en el último lustro tres viajes internacionales: un vuelo de ida Madrid-Cancún, un trayecto de regreso desde el El Cairo (Egipto) y una ruta completa Madrid-Miami (EEUU).

Aunque Egipto aparece tanto en el listado de destinos de Gómez como en el de su asesora, el vuelo no es el mismo.

Por tanto, de la documentación enviada por la UCO al juez se extrae que Álvarez no acompañó a la mujer de Sánchez en ninguno de sus desplazamientos a otros países.

Por otro lado, como adelantó EL ESPAÑOL, el pasado febrero, la Guardia Civil no dio pie a Peinado para incriminar a Begoña Gómez en el rescate de Air Europa.

Esta aerolínea —con la que la esposa del presidente del Gobierno viajó a Punta Cana en 2022— fue rescatada el año anterior con una ayuda de 475 millones de euros.

Con este préstamo público, la compañía aérea hizo frente a las nefastas consecuencias económicas de la pandemia de la Covid-19.

La ayuda fue aprobada por el Consejo de Ministros, presidido por Sánchez. Y Peinado pretendía investigar si Gómez estuvo implicada en dicha decisión.

La última vez que lo intentó, lo hizo tras recibir un escrito de un abogado ajeno al caso Begoña, que vinculaba a la esposa del presidente del Gobierno con la concesión de esta ayuda gubernamental.

Por su parte, Air Europa ha negado públicamente que la mujer de Sánchez intermediase o hiciera gestiones en favor de la compañía.

La aerolínea forma parte del holding Globalia, propiedad de la familia Hidalgo. Lo que sí es cierto es que, en enero de 2020, uno de los miembros de la misma, Javier Hidalgo, con negocios en República Dominicana, firmó, a través del hub Wakalua, un contrato de patrocinio con el IE Africa Center.

Por entonces, esa entidad, adscrita al Instituto de Empresa, estaba dirigida por Begoña Gómez.

No obstante, este acuerdo no llegó a ejecutarse al completo debido a la pandemia de la Covid-19.