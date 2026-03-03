El hermano de Sánchez cobró 340.000 euros de la Diputación de Badajoz en los 9 años que estuvo contratado

Las retribuciones de David Sánchez abarcan desde 2017 hasta 2025, año en el que dimite de su cargo.

El juicio contra David Sánchez y el expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, se celebrará a partir de mayo.

Así consta en la documentación oficial a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que ya ha sido enviada a la Audiencia Provincial de Badajoz.

Será este tribunal el que, a partir del próximo mes de mayo, juzgue al hermano del presidente del Gobierno y al antiguo presidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo.

La siguiente tabla refleja las retribuciones percibidas por David Sánchez desde el ejercicio de 2017, año en el que fue contratado por la Diputación, hasta el de 2025, fecha en la que dimite de su cargo.

Ejercicio Cantidad Percibida (€) Ejercicio 2017 22.603,82 Ejercicio 2018 48.212,58 Ejercicio 2019 49.281,91 Ejercicio 2020 37.747,08 Ejercicio 2021 12.695,58 Ejercicio 2022 36.885,78 Ejercicio 2023 55.560,66 Ejercicio 2024 57.627,07 Ejercicio 2025 19.957,88 TOTAL ACUMULADO 340.572,36

