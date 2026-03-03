El exDAO atribuye la querella a los "celos" de la inspectora y asegura que en el audio le dice: "No te quiero compartir"

El escrito de la defensa también afirma que la denunciante eligió voluntariamente su destino laboral tras los hechos denunciados.

José Ángel González, el ya exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, atribuye la querella que le acusa de violación a un "ataque de celos" de la subordinada que le denunció.

Así lo señala el primer escrito enviado por su abogado al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, que investiga a González por un supuesto delito de agresión sexual. A él ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL.

A principios de este año, una inspectora de la Policía Nacional, expareja de González, presentó una querella contra él, que fue admitida a trámite el pasado 17 de febrero.

La mujer grabó en secreto, con su móvil, un lapso de más de 40 minutos en los que, supuestamente, se produjo la violación denunciada.

La grabación no ha trascendido —tan sólo, breves pasajes transcritos en la querella—, pero este periódico ha tenido acceso a otros fragmentos de la grabación, hasta ahora desconocidos. Están incluidos en el escrito enviado este martes por el abogado de González al Juzgado.

En dicho documento, la defensa del exDAO cuestiona de forma directa el contenido y la interpretación del audio aportado por la denunciante como "prueba angular" de su querella.

El abogado del investigado sostiene que la grabación "no sustenta el relato de la querella, sino todo lo contrario".

Y afirma que introduce "elementos que evidencian una relación muy distinta a la que se pretende trasladar al tribunal y a la sociedad".

"El audio permite apreciar el verdadero trasfondo de los distintos reproches que realiza [la denunciante]", expresa la defensa de González, conocido en la Policía Nacional como Jota.

De acuerdo con el mencionado escrito, la mujer, según se escucharía en el audio, expresa: "Te quiero demasiado y no puedo compartirte".

"Añade, igualmente: 'No me gusta compartir mis cosas ¿sabes lo que te quiero decir?'", indica el letrado el ex número dos de la Policía Nacional.

En otro fragmento de la grabación, señala el escrito, la denunciante exige una y otra vez al entonces DAO que le entregue su teléfono.

Así, el escrito recoge frases, que pone en boca de la mujer, tales como: "Déjame el teléfono anda", "Déjame el teléfono" y "Voy a hacer una técnica de investigación".

En otro momento, según la transcripción incorporada al escrito, ella insiste: "Que no, enséñame las llamadas que has hecho". Y le advierte: "No, quiero saber una cosa, si me mientes o no me mientes al final, de eso van a depender muchas cosas".

Otro de los puntos controvertidos es la supuesta imposibilidad de abandonar el lugar que se describe en la querella.

Según el relato de la mujer, fue el entonces DAO quien le ordena que acuda a la vivienda de él, propiedad del Ministerio del Interior. La supuesta violación se habría producido en la cocina.

Frente a ello, el escrito recoge que en el audio es el propio González quien ofrece marcharse en dos ocasiones: "Te puedes ir. Yo nunca te he utilizado, vete, vete cuando quieras. Venga vete" y "Venga cuando quieras vete, vete cuando quieras".

La defensa sostiene que estos pasajes "no encajan con la versión sostenida en la querella".

Más allá de cuestionar las conclusiones que arroja audio, el escrito solicita que se libre oficio a la Subdirección General de Recursos Humanos y División de Personal de la Policía Nacional para que informe si la denunciante eligió libremente su destino en la sede de la calle Miguel Ángel número 5 de Madrid o si fue asignado en contra de su voluntad.

La inspectora, en un momento posterior a los hechos denunciados, ocupó un puesto de trabajo en la misma sede en la que tenía su despacho el entonces DAO. La defensa de éste sostiene que ella misma eligió dicho destino, lejos de haber sido obigada por el querellado.

El exDAO

El próximo 17 de marzo, tanto el exDAO como la denunciante deberán acudir al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid. Ella, por su parte, para ratificar la querella.

González, conocido en la Policía Nacional con el apelativo de Jota, fue nombrado a finales de 2018 por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como director adjunto operativo del Cuerpo.

Por tanto, en el escalafón general, únicamente estaba por debajo del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, de quien partió la propuesta de designación de Jota.

Al conocerse la apertura de una investigación penal contra él, González dimitió de su cargo. Fue sustituido, de forma interina, por Gema Barroso, subdirectora de Recursos Humanos de la Policía Nacional.

Su primera medida fue la de otorgar protección a la mujer que se querelló contra Jota.