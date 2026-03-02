La CIAF comunica a la Guardia Civil "incongruencias" en documentos de la soldadura rota de Adamuz

Aunque el sabotaje o ataque terrorista se consideran altamente improbables, aún no se ha determinado la causa definitiva del siniestro.

El soldador implicado tenía más de cinco años de experiencia y la soldadura fue renovada el 24 de mayo de 2025.

La Guardia Civil ha comunicado a la juez instructora las dudas sobre la validez de certificados y firmas en documentos clave.

La CIAF ha detectado incongruencias en documentos sobre la soldadura rota relacionada con el accidente ferroviario de Adamuz.

La Guardia Civil ha remitido un segundo informe a la juez que investiga el accidente ferroviario de Adamuz.

En ese nuevo atestado, la Benemérita subraya la existencia de "incongruencias" en ciertos documentos relativos a la soldadura que se fracturó en la vía.

De hecho, fue la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) la que las detectó la semana pasada y, a través de una carta, procedió a dar parte a la Guardia Civil, que se encarga de las pesquisas.

Ahora, la Benemérita ha comunicado este extremo a la juez Cristina Pastor Recover, quien dirige la instrucción.

Los agentes ya han solicitado a la CIAF que concrete qué incoherencias ha encontrado, y, al cierre del informe, fechado el pasado 18 de febrero, seguían a la espera de una ampliación técnica.

El informe policial precisa que la soldadura rota se renovó el 24 de mayo de 2025 y que el soldador identificado contaba con más de cinco años de experiencia, dato relevante a la hora de descartar un error puramente humano.

Las "incongruencias" señaladas abarcan posibles irregularidades en el control de versiones documentales, dudas sobre la validez de los certificados de soldadura y problemas con las firmas que figuran en documentos considerados clave.

En este contexto, la Guardia Civil mantiene abiertas varias líneas de trabajo y, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis, tal y como expresaron los agentes en un informe anterior.

Aunque el sabotaje o un ataque terrorista sí se consideran ya "altamente improbables", los investigadores insisten en que todavía no puede fijarse una causa definitiva del siniestro que costó la vida a 46 personas, a la espera de ensayos periciales sobre los restos de vía.