Pardo de Vera engañó a la UCO para desvincularse de la trama de las mascarillas tras la detención de Koldo y Aldama

El informe policial apunta que Pardo de Vera eliminó datos de su móvil relativos al periodo investigado y firmó la adjudicación a Soluciones de Gestión pese a que era la oferta más cara.

Tras declarar como testigo, Pardo de Vera contactó con Ábalos y le recomendó una abogada penalista, mostrando así una estrecha relación con los principales investigados.

La UCO ha hallado mensajes que demuestran la relación directa de Pardo de Vera con el contrato y su coordinación con Koldo García, asesor de Ábalos.

Isabel Pardo de Vera intentó desvincularse ante la Guardia Civil de la adjudicación de contratos de mascarillas a Soluciones de Gestión durante la pandemia.

Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, trató de engañar a la Guardia Civil para intentar desvincularse de Soluciones de Gestión SL., la empresa que a finales de marzo de 2020 recibió dos contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes por un importe total de 36,5 millones de euros.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antiguo asistente, Koldo García, están pendientes de juicio ante el Tribunal Supremo acusados de haber intervenido a favor de Soluciones de Gestión a cambio de compensaciones económicas que les entregó Victor de Aldama.

Era justo el comienzo de la pandemia de la Covid-19. Pardo de Vera presidía el Consejo de Administración de Adif que aprobó la adjudicación a Soluciones de Gestión de un contrato de 5 millones de mascarillas por un importe de 12,5 millones de euros.

Los otros 24 millones de euros correspondían al contrato adjudicado a esa misma empresa unos días antes, el 21 de marzo de 2020, por Puertos del Estado.

Por esa operación millonaria Aldama y Koldo García fueron detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el 20 de febrero de 2024.

Fue el inicio del caso Koldo, luego conocido como caso Ábalos y más tarde como caso Cerdán, un macroproceso de corrupción que afecta a quienes fueron estrechos colaboradores de Pedro Sánchez, los exsecretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Al día siguiente, 21 de febrero de 2024, la UCO llamó a declarar como testigo a Pardo de Vera. En esa condición estaba obligada a decir la verdad y así se lo advirtieron los agentes.

La ya expresidenta de Adif (cesó en julio de 2021 para ser nombrada secretaria de Estado de Transportes) se desligó ante la Guardia Civil del contrato favorable a Soluciones de Gestión.

Sin embargo, el último informe de la UCO entregado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, conocido ayer, desvela nuevos datos que relacionan directamente a Pardo de Vera con esa contratación.

"Preguntada en relación a la adjudicación [del contrato de mascarillas] y cómo se contactó con Soluciones de Gestión, Isabel Pardo de Vera manifestó que 'lo desconoce. Que no recuerda ningún contacto de Soluciones ni de ninguna otra empresa suministradora de mascarillas, aunque cree recordar intercambio de correos electrónicos, ya que estaban en confinamiento", señala la UCO en su informe.

Pardo de Vera también aseguró en esa declaración que "no conoce al adjudicatario" y que "no sabe" si Koldo García intercedió en la contratación a favor de la citada empresa.

"Tales manifestaciones resultan llamativas a la luz de las comunicaciones que se informan", dice la UCO.

Los investigadores han encontrado un mensaje de Whatsapp enviado a las 11:50 horas del 26 de marzo de 2020 por Koldo García a la presidenta de Adif remitiéndole el contacto telefónico de Íñigo Rotaeche, director ejecutivo de Soluciones de Gestión.

"El Íñigo es el del contrato", explicó Koldo.

"Esta expresión permite apuntar que, en ese momento, Isabel Pardo de Vera ya conocería a qué contrato se estaba refiriendo el asesor", subraya la UCO.

E.E.

A partir de entonces fue uno de sus subordinados, Michaux Miranda, jefe de Personal de Adif, el que se comunicó con Rotaeche para precisar los términos del contrato. Un contrato exprés: fue adjudicado al día siguiente, 27 de marzo de 2020.

Pardo de Vera y Miranda firmaron el 27 de marzo la factura proforma para el suministro de mascarillas después de que Koldo volviese a comunicar con la primera porque "me dicen que no tienen la factura". La presidenta de Adif hizo sus gestiones: "Está todo firmado, déjame ver".

"Solo falta eso para que consignáis [sic] el dinero en la cuenta", insistió Koldo.

"Me han dicho que está todo OK y que se lo ha confirmado la empresa", respondió Pardo de Vera.

E.E.

E.E.

Contenido eliminado

Los agentes de la UCO han podido reconstruir estas conversaciones gracias a los móviles de Michaux Miranda y Koldo García, también investigados.

Según subraya el informe policial, "parte del contenido correspondiente al período temporal de los hechos investigados habría sido eliminado" de los dispositivos de Isabel Pardo de Vera, intervenidos en un registro efectuado en su domicilio en junio de 2025.

Tras prestar declaración como testigo ante la UCO, Pardo de Vera contactó de inmediato con Ábalos.

A pesar de haber intentado desvincularse de la trama ante los agentes, los mensajes revelan una estrecha coordinación posterior.

Pardo de Vera recomendó al exministro los servicios de una abogada penalista y exabogada del Estado de su absoluta confianza para afrontar las repercusiones judiciales del caso.

Este gesto, según la Guardia Civil, contradice la supuesta distancia que la exdirectiva de Adif pretendió mantener con los principales investigados.

El entonces ministro de Transportes le contestó que, por el momento, no le constaba estar siendo investigado judicialmente.

"No estoy en la investigación, que se sepa", indicó el político. No lo estaría hasta unos meses después, hasta noviembre de ese mismo 2024.

El informe de la UCO también recoge que la entonces presidenta de Adif advirtió a Koldo García, el 2 de abril de 2020, de que la oferta de Soluciones de Gestión SL era la más cara de las disponibles. Pero para entonces, Pardo de Vera ya había firmado la adjudicación.

Según expuso al asesor de Ábalos, existiendo problemas similares en varios suministros, no tenía sentido encargar el mayor número de cubrebocas a la empresa que más caras las cobraba.

De hecho, otra mercantil, Injoo Technology SL, ya había entregado al Ministerio de Transportes un millón de mascarillas a un precio unitario de 2,1 euros. La compañía de Rotaeche las ofrecía a 2,5 euros.

En respuesta, Koldo escribió a Pardo de Vera por WhatsApp: "Por favor, llámame".