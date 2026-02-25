Hazte Oír pide al juez Pedraz que identifique "al varón de 40 años al que Carmen Pano dijo que entregó dinero en Ferraz"

Hazte Oír solicita también que se cite como testigo a Natán González por conversaciones sobre presuntos cobros de comisiones y dádivas para obtener licencias.

La Guardia Civil investiga si el dinero formaba parte de una trama que defraudó más de 200 millones de euros a Hacienda mediante empresas petroleras.

Carmen Pano, administradora de Villafuel SL, declaró que entregó el dinero en efectivo a un varón de unos 40 años en la segunda planta del edificio.

Hazte Oír pide al juez Pedraz que identifique al hombre al que Carmen Pano entregó 90.000 euros en la sede nacional del PSOE en Ferraz.

Hazte Oír ha solicitado al juez Santiago Pedraz que identifique al "varón, de unos 40 años" al que la empresaria Carmen Pano, según relató ella misma, entregó dinero en la segunda planta de la sede nacional del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz.

Así lo solicita la asociación en un escrito, fechado el pasado 25 de febrero y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Pedraz, en el llamado caso Hidrocabruros, investiga un entramado que, supuestamente, defraudó más de 200 millones de euros a Hacienda en concepto de IVA a través de empresas del sector petrolífero.

Pano era administradora de una de estas compañías. Y, según ha manifestado en varias declaraciones judiciales, llevó 90.000 euros en efectivo a Ferraz.

Allí, de acuerdo con su relató, entregó el dinero a un varón, de unos 40 años y más alto que ella. Por eso, Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en esta causa judicial, solicita al juez que le identifique.

Asimismo, pide saber quiénes ocupaban, entre 2020 y 2021, los despachos de la segunda planta de Ferraz, a la que Carmen Pano aseguró que accedió para entregar el dinero.

Hazte Oír también indica en su escrito que, a día de hoy, aparte de desconocerse la identidad del supuesto receptor del dinero, tampoco se conoce el motivo de este pago, del que existen varias teorías.

En su última declaración ante el juez Pedraz, Pano manifestó que el dueño de ese dinero era Claudio Rivas, a quien la Guardia Civil sitúa de facto como dueño y administrador real de la compañía Villafuel SL.

Por entonces, dicha compañía trataba de conseguir un título de operador de hidrocarburos. Rivas, al igual que Pano, figura como investigado en esta causa judicial.

Por otro lado, Hazte Oír solicita al juez que cite como testigo a Natán González, pareja de Leonor González Pano, hija de Carmen Pano.

Un informe de la Guardia Civil recoge conversaciones entre ambos. En concreto, como detalla Hazte Oír, sobre "presuntos cobros de comisiones o de dinero en efectivo por parte de los investigados"

.En concreto, la Benemérita señaló en su atestado que la supuesta trama corrupta habría empleado un millón de euros en dádivas a diversas personas para lograr la obtención de una licencia para Villafuel SL.

El 17 de junio de 2021, Leonor González Pano le anunció a su novio: "Ya es oficial, ya tenemos el título de la operadora".

Inmediatamente, Natán le escribió por WhatsApp:"Hijo puta, el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito".

Con este comentario, haría alusión al exministro José Luis Ábalos, titular de Transportes hasta julio de 2021.

El verano de ese mismo año, el dirigente disfrutó de un chalé ubicado en La Alcaideza (Cádiz), que la Guardia Civil sospecha que fue una dádiva.

La empresa que compró ese inmueble fue Have Got Time SL, de la que era administradora, precisamente, Carmen Pano.