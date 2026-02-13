Pedraz envía al juez que investiga las cuentas del PSOE los relatos de Pano y su chófer y el del sobre de Aldama

También se ha remitido la declaración de Víctor de Aldama, quien afirma custodiar un sobre con información sobre la financiación ilegal del PSOE y la Internacional Socialista, proporcionado por Delcy Rodríguez.

El chófer de Pano declaró haberla acompañado llevando "tacos de billetes" en dos bolsas a la sede del partido.

Entre los documentos enviados está el testimonio de Carmen Pano, quien afirma haber entregado 90.000 euros en la sede nacional del PSOE.

El juez Santiago Pedraz ha enviado al Juzgado Central de Instrucción número 2 documentación relativa a la investigación de la contabilidad del PSOE.

A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez Santiago Pedraz ha enviado al Juzgado Central de Instrucción número 2, el que investiga la contabilidad del PSOE, diversa documentación.

Entre ella, el relato de Carmen Pano, la empresaria que asegura que entregó 90.000 euros en la sede nacional del Partido Socialista, ubicada en la madrileña calle de Ferraz.

También, el testimonio del chófer de ésta, Álvaro Gallego, quien asegura que la acompañó en una ocasión a dicho edificio y que Pano llevaba "tacos de billetes" dentro de dos bolsas.

El fiscal anticorrupción Luis Pastor también pidió la remisión al Juzgado Central 2, que investiga bajo secreto supuestas irregularidades en la contabilidad del PSOE, de la última declaración de Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional.

El pasado 29 de enero, ante el juez Pedraz, este empresario manifestó que custodia un sobre con documentación "relativa a la financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista".

Según declaró, se lo proporcionó la hoy presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Ahora, toda esa información, al estar relacionada con lo que investiga el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, será remitida a su titular, el magistrado Ismael Moreno.

EL ESPAÑOL ya publicó que los relatos de Aldama, Pano y el chófer de esta, debido a su contenido, era probable que fueran remitidos de un Juzgado a otro. Y así ha sucedido este viernes, tal y como consta en una resolución firmadas por Pedraz y a la que ha tenido acceso este periódico.

