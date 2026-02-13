El juez propone juzgar a dos directivos de la armadora del 'Villa de Pitanxo' y a su capitán por las 21 muertes del naufragio

De los 21 fallecidos, solo se han recuperado nueve cuerpos, y ocho tripulantes estaban contagiados con Covid-19 en el momento del naufragio.

El juez destaca factores como la sobrecarga, falta de medidas de precaución, demora en la orden de evacuación y carencias en la formación y equipamiento de la tripulación.

Se les acusa de 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y un delito contra los derechos de los trabajadores, señalando también responsabilidades civiles a la empresa y la aseguradora.

El juez de la Audiencia Nacional propone juzgar a dos directivos de la armadora y al capitán del 'Villa de Pitanxo' por la muerte de 21 tripulantes en el naufragio de 2022 en Terranova.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar a dos directivos de la empresa armadora del buque Villa de Pitanxo y al capitán del mismo por la muerte de 21 tripulantes durante el naufragio ocurrido en febrero de 2022 en aguas de Terranova (Canadá).

Así figura en una resolución, fechada este viernes, y que propone enviar al banquillo al administrador de Pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez; al director de Flota de esta compañía, José Antonio Nores Ortega, y al capitán del barco, Juan Enrique Padín.

Se les atribuyen 21 delitos de homicidio por imprudencia grave, así como un delito contra los derechos de los trabajadores.

Como responsable civil subsidiario, el instructor señala a la mercantil Pesquerías Nores Marín SL y a la entidad aseguradora como responsable civil directo.

Ahora, la Fiscalía y el resto de acusaciones tendrán un plazo de diez días para formular sus escritos de acusación. En ellos, podrán solicitar penas para los encausados, que es lo más probable, o, por contra, pedir el archivo de la causa si consideran que no hay indicios de delito.

En su resolución, el juez Moreno hace un relato de la travesía que siguió el barco antes de naufragar y de su hundimiento y señala diferentes factores que contribuyeron a que se produjera la inundación del buque.

El instructor alude a la sobrecarga no controlada, a la falta de medidas de precaución ante la posibilidad de realizar una virada en condiciones meteorológicas muy adversas o la decisión del capitán de continuar el giro con mal tiempo, en lugar de tomar otras posibles alternativas más seguras.

Todo ello, de acuerdo con el juez, contribuyó al fatídico naufragio.

Además, Moreno señala que el capitán dio la orden de abandonar el buque demasiado tarde al no ser consciente de la gravedad de la situación. Y ello impidió una salida más ordenada de la nave, que hubiera podido ser exitosa. "Cuando la dio [la orden], las posibilidades de salvarse eran muy reducidas", afirma el magistrado.

La resolución también menciona la "falta de familiarización" de la tripulación con los medios de salvamento, los procedimientos de abandono del buque y los riesgos específicos de navegación en aguas frías.

En este sentido, recuerda que el Villa de Pitanxo no estaba autorizado para navegar en zonas de formación de hielo y que sus tripulantes no tenían formación sobre los riesgos de hipotermia.

De los 21 fallecidos, los cuerpos de doce de ellos no han aparecido. Sólo tres personas (entre ellas, el capitán) fueron rescatados con vida en el interior de una de las balsas salvavidas.

Moreno menciona en su resolución que los trajes de inmersión tampoco habían sido revisados conforme a la normativa, por lo que es probable que los mismos no estuvieran en perfectas condiciones.

El auto también hace referencia a que las condiciones físicas de los tripulantes no eran las mejores, ya que el capitán había informado telefónicamente que al menos ocho de ellos estaban contagiados con Covid-19.