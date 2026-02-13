La juez desoye a Sánchez y no ve delito en la lona colgada por Hazte Oír frente al Congreso que le llamaba "corrupto"

La lona mostraba la imagen de Pedro Sánchez con referencias a casos judiciales que afectan al PSOE y a su entorno, como los relacionados con David Sánchez y Begoña Gómez.

El Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid ha archivado la causa judicial abierta a raíz de la colocación, por parte de la asociación Hazte Oír, de una lona que llamaba "corrupto" a Pedro Sánchez.

La magistrada María Dolores Baeza considera que no existe delito en este hecho y lo define como "una manifestación de crítica de contenido político" que "ni promueve la violencia" ni incita a un discurso de odio.

Así consta en una resolución judicial, fechada el pasado miércoles y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El presidente del Gobierno, personado en esta causa judicial como perjudicado, consideraba que el mensaje que mostraba la lona excedía los límites de la libertad de expresión.

La jueza concluye que no es así. De hecho, cita una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), del año 2021, que subraya que también ampara bajo la libertad de expresión a las ideas que "ofenden, hieren o molestan".

Asimismo, el TEDH reiteró el "escaso margen para la libertad de expresión" en "asuntos de interés público".

En este caso, la juez considera que la lona colocada por Hazte Oír en la madrileña Carrera de San Jerónimo, frente al Congreso, no incitaba al odio ni a la violencia.

La imagen que mostraba incluía el rostro de Pedro Sánchez, con una rosa marchita en la solapa de su chaqueta y varias carpetas con los nombres de varios casos judiciales que atenazan al PSOE y al Gobierno.

Entre ellos, la causa judicial por la que será juzgado su hermano, David Sánchez; el caso Begoña (la investigación penal contra Begoña Gómez),

