El juez acepta la retractación de Mouliaá, la mantiene como acusadora y cita a Errejón para comunicarle que irá a juicio

Errejón ha sido citado para comparecer en el juzgado y se le notificará la apertura de juicio oral, mientras la Audiencia de Madrid debe resolver un recurso presentado por su defensa.

La Fiscalía no acusa a Errejón, al entender que la relación entre ambos fue consentida y no constituyó delito.

Mouliaá retiró inicialmente la acusación, pero luego compareció en el juzgado para continuar como acusadora y pide tres años de cárcel y 30.000 euros para Errejón.

El juez ha decidido mantener a Elisa Mouliaá como parte acusadora en el proceso contra Íñigo Errejón por presunto abuso sexual.

El juez Adolfo Carretero ha acordado mantener a la actriz Elisa Mouliaá como parte acusadora en el proceso que se sigue contra el exdiputado y exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por un presunto delito de abuso sexual.

En una resolución conocida hoy, el instructor tiene "por no ratificada" la renuncia al ejercicio de la acción penal presentada por Mouliaá el pasado día 4 en un escrito en el que solicitaba que se la tuviera por apartada como acusación con carácter "irrevocable".

Sin embargo, Mouliaá compareció en el Juzgado el pasado martes junto a su abogado, manifestando su deseo de no ratificar la renuncia y continuar acusando a Errejón, para el que ha pedido tres años de cárcel y 30.000 euros por daños morales.

Carretero considera que "la renuncia no ha sido ratificada y únicamente sería irrevocable si Elisa Mouliaá no se hubiera personado como acusación particular con abogado y procurador".

"Máxime", añade, "cuando ya ha presentado escrito de acusación, pues si se diera validez a esa renuncia serían también válidos cualesquiera escritos que presentasen los perjudicados sin firma de letrado y procurador, como por ejemplo escrito de acusación o petición de diligencias, lo que no es admisible por razones de seguridad jurídica".

Según Carretero, la ley exige a quienes se personan en los procedimientos que sus escritos vengan "siempre" con la firma de abogado y procurador, "incluyendo la renuncia a la acción penal que no puede ser una excepción".

Errejón en los juzgados de Plaza de Castilla el pasado 16 de enero de 2025. Europa Press

El instructor ha citado a Errejón para que comparezca en el Juzgado el próximo martes para notificarle la resolución de apertura de juicio oral contra él.

La Fiscalía no acusa a Errejón al no ver delito alguno en los hechos denunciados por Mouliaá, a tenor del resultado de la investigación.

La fiscal que ha intervenido en la instrucción pidió el pasado diciembre el archivo de las diligencias al entender que la relación sexual fue mutuamente consentida y que "el hecho de acercarse [Errejón] sin mesura ni delicadeza a una persona mayor de edad, consciente y con pleno uso de sus facultades, sin vínculo de superioridad, con actos propios de quererse conocer y en su caso empezar una relación, aun cuando finalmente no se cumplieran las expectativas, excede notoriamente" de lo que es un delito de abuso sexual.

Mientras tanto, la Audiencia de Madrid tiene pendiente de resolver el recurso en el que la defensa de Errejón cuestiona la decisión del instructor de llevarle a juicio.