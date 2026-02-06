El juez exige a Mouliaá que su abogado firme su retirada del 'caso Errejón' y cita al expolítico para darle el auto de juicio oral

La falta de acusación particular podría limitar aspectos como la reclamación de una posible indemnización para la víctima.

El juez ha citado a Íñigo Errejón para recibir el auto de apertura de juicio oral, y el caso sigue adelante gracias a la acusación popular ejercida por la asociación ADIVE.

Mouliaá había anunciado su renuncia al proceso por motivos personales y de salud, pero su escrito aún no cuenta con la firma legal requerida.

El juez Adolfo Carretero exige que el abogado de Elisa Mouliaá firme la retirada de la actriz como acusación particular en el 'caso Errejón'.

El juez Adolfo Carretero, instructor del caso Errejón, ha exigido a la actriz Elisa Mouliaá que su abogado, Alfredo Arrién, firme su retirada de la causa.

En octubre de 2024, la intérprete denunció al entonces diputado Íñigo Errejón por agresión sexual, lo que derivó en un procedimiento penal.

Este martes, Mouliaá anunció que se retira del caso "por razones personales y de salud" y envió un escrito al Juzgado en el que comunica dicha decisión.

Ahora bien, dicho documento no está firmado ni por su abogado ni por su procurador, condición necesaria para tener validez jurídica.

Por ello, en una resolución fechada este viernes, Carretero da a la actriz un plazo de 24 horas para que "subsane este defecto".

"Si no lo hiciere, el procedimiento continuará por sus trámites al haberse dictado ya apertura de juicio oral y haber formulado la peticionaria [Mouliaá] escrito de acusación firmado por abogado y procurador", advierte el juez.

Esto es, si Arrién no firma el documento de renuncia presentado por Mouliáa, ésta seguirá siendo parte del caso como hasta ahora, en la condición de acusación particular (perjudicada por el supuesto delito).

Por otro lado, el juez Carretero ha citado a Errejón para este martes 10 de febrero, a las nueve y media de la mañana, para darle el auto de apertura de juicio oral en su contra.

Conviene recordar que la retirada de Elisa Mouliaá del caso —que, ante la falta de firma de su abogado, aún no es efectiva— no libra al expolítico del banquillo.

Existe otra acusación en la causa: la asociación ADIVE ejerce la acción popular. Y mantiene su intención de que Errejón sea juzgado por agresión sexual.

Sí es cierto que la ausencia de una acusación particular limita algunas cuestiones. Por ejemplo, la relativa a la responsabilidad civil (la indemnización para la víctima de un delito).

