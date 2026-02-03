El juez plantea al fiscal del 'caso Leire' citar al exsecretario de Comunicación de Sánchez y a la 'mano derecha' de Cerdán

El magistrado retiró la condición de víctima al exjuez García-Castellón, aunque su abogada recurre alegando que fue perjudicado por las acciones de Leire Díez.

En una reunión en Ferraz en abril de 2024, Díez entregó un audio en el que Villarejo vinculaba al suegro de Pedro Sánchez con saunas donde se ejercía la prostitución.

La investigación gira en torno a las maniobras de Leire Díez, quien entregó información sensible sobre la Fiscalía Anticorrupción y la UCO a miembros de la cúpula del PSOE.

El juez Zamarriego estudia citar como testigos a Ion Antolín y Juanfran Serrano en el caso Leire, tras una solicitud de la acusación popular Hazte Oír.

El juez Arturo Zamarriego, instructor del caso Leire, ha pedido a la Fiscalía que le dé su opinión sobre si procede citar a testificar a Ion Antolín y a Juanfran Serrano. El primero fue director de Comunicación del PSOE y el segundo, secretario de Organización adjunto del partido.

Zamarriego investiga los tejemanejes de Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, con los que ésta trataba de obtener información sensible contra la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con el objetivo, supuestamente, de malbaratar sus pesquisas.

En abril de 2024, Antolín y Serrano se reunieron con Díez en la sede nacional de la formación, ubicada en la madrileña calle de Ferraz.

También estuvieron presentes en aquella cita el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, y el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

En ese encuentro, la fontanera entregó documentación a varios miembros de la cúpula socialista. Entre otros archivos, un audio en el que el excomisario José Manuel Villarejo mencionaba que Sabiniano Gómez, suegro de Pedro Sánchez, gestionaba saunas donde se ejercía la prostitución.

Desde ese momento —y coincidiendo con la apertura de una investigación penal contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez—, tanto el PSOE como el Gobierno, gracias a dicho audio, se presentaron como víctimas de un supuesto complot de la llamada Policía patriótica contra el líder del Ejecutivo y su familia.

Este lunes, declararon como testigos ante el juez Zamarriego tanto Cerdán como Hernando. Ambos confirmaron que dicha reunión se produjo y que la fontanera entregó al partido el mencionado audio.

Semanas atrás, al conocerse el listado de asistentes a aquel encuentro, la asociación Hazte Oír, que ejerce la acusación popular, pidió al juez que también citase a declarar como testigos a Serrano y a Antolín.

En una resolución fechada este lunes, el magistrado pide opinión a la Fiscalía sobre dicha solicitud y le permite formular alegaciones. Una vez recabe la postura del Ministerio Público, Zamarriego decidirá si les interroga.

Por otro lado, Zamarriego aceptó como acusación particular en esta causa al magistrado jubilado Manuel García-Castellón, al que Leire Díez mencionó en una de las reuniones que mantuvo para tratar de conseguir información sensible.

El instructor del caso Leire consideró que García-Castellón había sido "perjudicado" por las maniobras de la fontanera.

La Fiscalía, al igual que Díez, se opuso a esa postura. Por ello, el pasado viernes, Zamarriego reculó y retiró al exjuez la condición de víctima de Leire.

Ahora, la abogada de García-Castellón ha presentado un recurso, en el que insiste que su cliente fue "perjudicado" por la investigada.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a dicho documento, que describe "una actuación dirigida a desacreditar profesionalmente" a García-Castellón y a situarle como "objetivo preferente en un contexto de búsqueda de información negativa".

"Todo ello [constituye] una dinámica que, por su propia finalidad, excede con mucho de un mero [ataque al] honor en abstracto", critica el recurso, dirigido tanto al juez como, de forma subsidiaria, a la Audiencia Provincial de Madrid, el tribunal jerárquicamente superior.



Para apuntalar su petición, la abogada de García-Castellón se apoya en una reunión entre Leire Díez y el fiscal Ignacio Stampa, quien la grabó en secreto, al sospechar de las extrañas intenciones de la mujer.

A dicha cita, celebrada en mayo de 2025, también acudió el otro investigado en el caso Leire, el empresario Javier Pérez Dolset.

Y este último manifestó: "García-Castellón, en lo que a mí respecta, no va a tener un retiro tranquilo".

"En esta misma línea, no debemos olvidar que, conforme declaró el señor Stampa, en la reunión mencionada se habrían vertido imputaciones de extraordinaria gravedad contra el señor García-Castellón", relata el recurso.

"No se trataría de un mero 'hablar mal', sino de atribuir [a García-Castellón] conductas fácticas gravísimas ligadas al ejercicio jurisdiccional y a un procedimiento concreto, idóneas para destruir su credibilidad y condicionar escenarios judiciales", añade.

García-Castellón, antes de jubilarse, era instructor del llamado caso Villarejo, en el que figura como investigado el excomisario Villarejo y el PSOE está personado como acusación popular.

De hecho, el Partido Socialista aportó a dicha causa el mencionado audio sobre las saunas de Sabiniano Gómez.

Ahora bien, EL ESPAÑOL publicó un fragmento de ese archivo sonoro que el PSOE omitió en sus denuncias. ¿Cuál? Aquel en el que el excomisario menciona que Pedro Sánchez tomó café con miembros de esa misma Policía patriótica, ya que su suegro había comido antes con ellos.

El audio de Villarejo sobre la reunión de Pedro Sánchez con la ‘Policía patriótica’.

Por otro lado, como informó este diario, García-Castellón tumbó la tesis del complot policial contra el PSOE. En respuesta al partido, en una resolución judicial, el entonces magistrado corroboró "los vínculos" entre Enrique García Castaño, otro miembro de la Policía patriótica, "con el suegro del presidente del Gobierno".

Además, el pasado septiembre, en una entrevista en televisión, Leire Díez admitió que, en 2017, Antonio Hernando y el hoy ministro Óscar López, adscritos entonces a una candidatura rival a la de Sánchez, también trataron de hacerse con información sobre "las saunas del suegro" para utilizarla contra el hoy presidente del Gobierno.