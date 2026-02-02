El juez rechaza investigar a Zapatero por la querella de Hazte Oír que le acusó de "narco-terrorismo" en Venezuela

Hazte Oír amplió su querella contra Zapatero, añadiendo acusaciones de lesa humanidad y cohecho, pero el juez considera que no existen datos reales que respalden estas acusaciones.

El juez de la Audiencia Nacional ha rechazado investigar a José Luis Rodríguez Zapatero tras la querella de Hazte Oír por supuestos delitos cometidos en Venezuela.

A principios de año, el magistrado recibió una querella presentada por Hazte Oír que acusaba al expolítico de diversos delitos en Venezuela, tales como "narco-terrorismo", tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Piña, tras recibir la querella, preguntó a la Fiscalía Antidroga por su opinión. Y el Ministerio Público respondió que no existían indicios para atribuir a Zapatero los delitos citados.

Ahora, el juez ha adoptado esa misma postura y, en línea con Antidroga, ha rechazado abrir una causa penal contra el expresidente del Gobierno.

El magistrado subraya que no puede sostenerse que la "colaboración con el Gobierno de Venezuela que en determinados ámbitos haya podido tener el señor Zapatero sea suficiente para considerar que ayudaba de forma consciente al sostenimiento de una organización criminal".

"Debe distinguirse entre el Gobierno venezolano y la supuesta implicación de determinados miembros de éste en el tráfico de drogas", añade.

Piña señala que los hechos narrados en la querella proceden de fuentes abiertas —especialmente, de informaciones periodísticas— y concluye que Hazte Oír no ha aportado "indicios racionales de criminalidad" que permitan abrir un procedimiento penal.

Asimismo, el magistrado indica que la querella no incluye "una base fáctica que acredite la percepción de fondos", por parte del expresidente del Gobierno, "procedentes de actividades ilícitas". Tampoco, indicios de que el incremento patrimonial del político esté relacionado con sus vínculos con el régimen chavista.

"Suponer que este incremento procede de aportaciones realizadas por el Gobierno venezolano (...) no pasa de la mera suposición, sin ningún dato real que permita establecer esa conexión", recalca Piña.

Hazte Oír también vinculó a Zapatero con el Cártel de los Soles, debido a que los cargos que la Justicia de Estados Unidos atribuye a Nicolás Maduro, el ya expresidente de Venezuela, recientemente capturado por el Gobierno de Donald Trump.

No obstante, en su informe, Antidroga subrayó que el nuevo indictment (pliego de cargos) presentado por la Justicia de EEUU contra Maduro, que sustituye a uno anterior, ya no describe como una "organización narcoterrorista" al Cártel de los Soles, al que Hazte Oír sí aludía en la querella. Ahora, Estados Unidos lo considera un "sistema de clientelismo".

"Aun estimando, a título de mera suposición, la integración del señor Maduro en el Cártel de los Soles, debe diferenciarse su actividad como presidente de Venezuela de su participación en dicha organización", responde el juez.

Hazte Oír, no obstante, recurrirá esta decisión judicial. Posiblemente, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el tribunal jerárquicamente superior al instructor.

La querella

Hazte Oír presentó su querella el pasado 3 de diciembre, después de que el Ejército de Estados Unidos capturase en Caracas, la capital venezolana, a Nicolás Maduro, el entonces presidente del país, quien, previsiblemente, será juzgado en Nueva York.

La organización vinculó a Zapatero con los supuestos delitos del chavismo. Hazte Oír tildó al expolítico de "colaborador", "cooperador necesario" y valedor internacional del régimen de Maduro.

Posteriormente, tras haber obtenido la negativa de Antidroga, Hazte Oír amplió su querella inicial y también acusó a Zapatero de nuevos delitos, como lesa humanidad y cohecho.