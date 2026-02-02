Hernando escurre el bulto ante el juez: sólo estuvo "20 minutos" en la reunión en la que Leire dio al PSOE el audio de las saunas

El juez del caso Villarejo desestimó la tesis del complot y corroboró vínculos entre miembros de la Policía y el suegro del presidente del Gobierno.

El PSOE presentó el audio a la Audiencia Nacional en el contexto del caso Begoña, intentando vincularlo a un supuesto complot de la 'Policía patriótica' contra Sánchez y su familia.

Leire Díez, investigada en el caso, proporcionó documentación y un audio grabado por Villarejo en el que se menciona que el suegro de Sánchez regentaba saunas con prostitución.

Antonio Hernando declaró ante el juez que solo estuvo 20 minutos en la reunión donde Leire Díez entregó al PSOE un audio sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez.

Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, ha declarado este lunes, como testigo, ante el juez Adolfo Zamarriego, el que instruye el llamado caso Leire.

Este magistrado investiga los tejemanejes de Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, para obtener información sensible contra la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con el objetivo, supuestamente, de malbaratar sus pesquisas.

Hernando estuvo presente en una reunión con esta mujer, pero recuerda, según ha declarado, muy pocos detalles.

El encuentro se celebró en abril de 2024 en la sede nacional del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz. También acudió a la cita Santos Cerdán, quien era, por entonces, secretario de Organización del Partido Socialista.

Leire Díez entregó al PSOE diversa documentación. Entre ella, un audio, grabado por el excomisario José Manuel Villarejo en 2014, en el que se escucha una conversación de éste con el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, del PP.

El policía revela al político que Sabiniano Gómez, suegro de Pedro Sánchez, regentaba saunas en las que se ejercía la prostitución. "Esto lo mata políticamente", indicó Villarejo.

Leire Díez entregó dicho audio al PSOE en aquella reunión. Hernando no se ha referido expresamente a este hecho concreto. Pero sí ha admitido que acudió a la reunión, en la que también estaban presentes Ion Antolín (el entonces dircom del partido) y Juanfran Serrano, ex mano derecha de Cerdán.

Hernando sí ha admitido, ante el juez, que, en aquella reunión, "se habló de la Policía patriótica", sobrenombre que emplean los partidos de izquierdas para englobar a varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía —entre ellos, Villarejo— a los que acusan de haber tratado de boicotearles.

Cuando Leire Díez declaró ante el juez Zamarriego —en su caso, como investigada— indició que aquella reunión tuvo lugar en Ferraz en abril de 2024.

El otro investigado en esta causa, el empresario Javier Pérez Dolset, se quejó ante el juez de que el PSOE no se interesó por obtener la documentación y dicho audio hasta que no había arrancado ya el caso Begoña.

En este procedimiento, iniciado en abril de 2024, está investigada Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez e hija, por tanto, de Sabiniano Gómez.

Villarejo y las saunas

Desde principios de 2024 —coincidente, en efecto, con el inicio del caso Begoña—, el PSOE ha tratado de vincular cualquier alusión a las saunas de Sabiniano Gómez con un supuesto complot contra Sánchez y su familia orquestado por la Policía patriótica.

Como parte de su estrategia, el Partido Socialista aportó a la Audiencia Nacional el audio en el que Villarejo menciona las saunas de Sabiniano Gómez.

Este lunes, Hernando, de hecho, ha confirmado que tan sólo habló del contenido de la reunión con la abogada del partido, de cara a "presentar información en la Audiencia Nacional". Según ha subrayado, no recuerda apenas detalles de aquel encuentro ni sobre las intervenciones del resto de participantes, "si es que las hubo".

El audio de Villarejo sobre la reunión de Pedro Sánchez con la ‘Policía patriótica’.

Ahora bien, EL ESPAÑOL publicó un fragmento de ese audio que el PSOE omitió en el escrito que presentó ante la Audiencia Nacional. ¿Cuál? Aquel en el que el excomisario menciona que Pedro Sánchez tomó café con miembros de esa misma Policía patriótica, ya que su suegro había comido antes con ellos.

De hecho, como informó este diario, el juez del caso Villarejo tumbó la tesis del complot. En respuesta al PSOE, en una resolución judicial, el magistrado Manuel García-Castellón corroboró "los vínculos" entre Enrique García Castaño, otro miembro de este grupo de policías, "con el suegro del presidente del Gobierno".

Por otro lado, el pasado septiembre, en una entrevista en televisión, Leire Díez admitió que, en 2017, Antonio Hernando y el hoy ministro Óscar López, adscritos entonces a una candidatura rival a la de Sánchez, también trataron de hacerse con información sobre "las saunas del suegro de Pedro Sánchez" para utilizarla contra él.