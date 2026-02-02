Cerdán declara ante el juez que no le dijo a Sánchez que Leire le dio en Ferraz el audio de la sauna de su suegro

Fragmentos omitidos del audio revelan que Pedro Sánchez tomó café con miembros de la llamada 'Policía patriótica', tras una comida de su suegro con ellos, según publicó EL ESPAÑOL.

El PSOE ha intentado vincular las menciones a las saunas del suegro de Sánchez con un supuesto complot policial contra el presidente y su familia, aunque el juez del caso Villarejo ha desestimado esa teoría.

Leire Díez entregó al PSOE documentación, incluyendo un audio grabado por el excomisario Villarejo en 2014, en el que se habla del suegro de Sánchez y su supuesta relación con saunas donde se ejercía la prostitución.

Santos Cerdán declaró ante el juez que no informó a Pedro Sánchez sobre su reunión con Leire Díez en la sede del PSOE, porque el presidente estaba ausente por sus "cinco días de reflexión".

Santos Cerdán, exsecretario de Organización del Partido Socialista, ha declarado este lunes, como testigo, ante el juez Arturo Zamarriego, que instruye el llamado caso Leire.

Este magistrado investiga los tejemanejes de Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, para obtener información sensible contra la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con el objetivo, supuestamente, de malbaratar sus pesquisas.

Díez se reunió con Cerdán en abril de 2024, en la sede nacional del partido, situada en la madrileña calle de Ferraz.

No obstante, como testigo, obligado a decir la verdad, el expolítico ha subrayado que no informó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que se celebraría ese encuentro.

"Esos días, el presidente estaba ausente. Lo estuvo varios días", ha señalado. ¿Por qué? Se trató de los llamados "cinco días de reflexión" que se tomó Pedro Sánchez una vez se abrió una investigación judicial contra su esposa, Begoña Gómez.

En aquel encuentro en Ferraz, Leire Díez entregó al PSOE diversa documentación.

Entre ella, un audio, grabado por el excomisario José Manuel Villarejo en 2014, en el que se escucha una conversación de éste con el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, del PP.

Como se desprende del clip, el policía le reveló al político que Sabiniano Gómez, suegro de Pedro Sánchez, regentaba saunas en las que se ejercía la prostitución. "Esto lo mata políticamente", indicó Villarejo.

Por otro lado, Santos Cerdán ha insistido en que nunca realizó encargo alguno a Leire Díez. Ahora bien, en otras reuniones, esta mujer se presentó como "la mano derecha de Santos Cerdán".

El audio

Desde principios de aquel año —coincidente, en efecto, con el inicio del caso Begoña—, el PSOE ha tratado de vincular cualquier alusión a las saunas de Sabiniano Gómez con un supuesto complot contra Sánchez y su familia orquestado por la Policía patriótica.

Como parte de su estrategia, el Partido Socialista aportó a la Audiencia Nacional el audio en el que Villarejo menciona las saunas de Sabiniano Gómez.

Ahora bien, EL ESPAÑOL publicó un fragmento de ese audio que el PSOE omitió en el escrito que presentó ante la Audiencia Nacional. ¿Cuál? Aquel en el que el excomisario menciona que Pedro Sánchez tomó café con miembros de esa misma Policía patriótica, ya que su suegro había comido antes con ellos.

De hecho, como informó este diario, el juez del caso Villarejo tumbó la tesis del complot. En respuesta al PSOE, en una resolución judicial, el magistrado Manuel García-Castellón corroboró "los vínculos" entre Enrique García Castaño, otro miembro de este grupo de policías, "con el suegro del presidente del Gobierno".

