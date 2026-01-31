Koldo García pide al juez que le permita disponer de 2.000 € para el economato de la cárcel y para gastos domésticos

La defensa de García ha solicitado que pueda asistir telemáticamente a la audiencia preliminar por motivos de salud y ha reclamado acceso técnico a discos duros entregados como prueba en el proceso.

Koldo García y su exmujer están siendo investigados por la Audiencia Nacional en una causa derivada del caso de la compra de mascarillas, mientras que el juicio principal se celebrará en el Supremo.

La solicitud la presenta su abogada, quien también representa a la exmujer de García, encargada de sus finanzas durante su encarcelamiento.

Koldo García, exasesor de Transportes en prisión provisional, ha pedido al juez que autorice la retirada de 2.000 euros de sus cuentas para gastos domésticos y compras en el economato de la cárcel.

Así lo reclama la abogada de García en un escrito enviado al Juzgado Central de Instrucción número 2, que investiga tanto al exasesor como a su exesposa.

Con este dinero, tal y como explica su letrada, Koldo pretende asumir los gastos familiares y domésticos —manutención de una hija menor de edad, "cargas ordinarias" de una vivienda— y, con lo restante, poder comprar en el economato de la cárcel.

Según detalla el escrito, García ha nombrado a su exmujer, madre de su única hija, como la encargada de sus finanzas mientras esté en prisión. Ambos, de hecho, están representados por la misma abogada, Leticia de la Hoz.

Koldo García, que fue mano derecha de José Luis Ábalos cuando éste era ministro de Transportes, se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el pasado noviembre.

De hecho, hasta hace sólo unos días, compartía celda con su exjefe, Ábalos. Ambos se encuentran entre rejas por orden del Tribunal Supremo, a la espera de ser juzgados por supuesta corrupción, relativa a la compra de mascarillas por parte de Transportes al inicio de la pandemia.

No obstante, tanto Koldo García como su exmujer siguen investigados por la Audiencia Nacional, en una ramificación de dicha causa judicial, la parte de la misma que no afecta directamente al exministro Ábalos.

El próximo 12 de febrero se celebrará una audiencia preliminar del juicio por el llamado caso Mascarillas, previsto para el mes de abril.

En otro escrito —dirigido, en esta ocasión, a la Sala Penal del Supremo—, la abogada de Koldo García solicita que éste pueda asistir a dicha vista de forma telemática, por videoconferencia.

¿Por qué? La letrada asegura que el exasesor, cuando fue trasladado a la cárcel, sufrió "lesiones físicas, tales como erosiones en ambas muñecas", debido al "uso inadecuado" de los grilletes durante el viaje en furgón policial.

Asimismo, De la Hoz subraya que su cliente sufre diabetes, por lo que necesita un "control glucémico riguroso y una pauta de ingesta alimentaria en los horarios establecidos por su médico".

Si es trasladado al Supremo, la abogada da por hecho que se le entregará a Koldo un bocadillo para almorzar y que padecerá "tiempos de espera prolongados", así como una "descompensación" en el control de su dieta.

Por último, en un tercer escrito dirigido a la Audiencia Nacional, la abogada de Koldo indica que el Juzgado entregó el pasado 21 de enero varios discos duros "que contienen el volcado de los teléfonos móviles intervenidos en el marco de las presentes diligencias".

Ahora bien, la letrada lamenta que "los referidos discos duros han sido facilitados en un formato técnico especializado" y que, para acceder a la información que contienen, es necesario usar Cellbrite.

Este potente software, creado en Israel, es empleado habitualmente por la Guardia Civil en sus investigaciones.

"Esta parte carece del citado programa informático, así como de otros programas específicos equivalentes, no disponiendo de los medios técnicos ni de las licencias necesarias para acceder al contenido de los discos duros entregados, lo que impide de facto el examen de la documentación, archivos, comunicaciones y datos contenidos en los mismos", advierte De la Hoz.

Por ello, solicita una solución a esta "imposibilidad técnica", a fin de que no se genere "indefensión" a su cliente.

Esta misma semana, José Luis Ábalos, también en prisión, ha anunciado que renuncia a su acta de diputado. Con ello, pierde el aforamiento que motivó que el Supremo asumiese una parte de la investigación.

Por ello, probablemente, el resto de la instrucción del llamado caso Koldo/Ábalos retorne a la Audiencia Nacional.

No obstante, salvo sorpresa, ese movimiento no evitará que el juicio sobre la compra de mascarillas, ya fijado, se celebre en el Supremo. Sin embargo, las distintas partes del procedimiento podrán formular sus alegaciones en la audiencia preliminar del día 12.