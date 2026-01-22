Los progresistas del CGPJ agradan a Moncloa y meten a la cuñada de Ribera y asesora de Sánchez en terna a la Sala Penal

La Sala Penal del Supremo investiga actualmente casos de corrupción relacionados con ex altos cargos del PSOE, como Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

El sector conservador rechaza la designación de Bacigalupo por considerarla un perfil politizado, lo que anticipa un posible bloqueo en la elección.

Entre las candidatas destaca Silvina Bacigalupo, cuñada de Teresa Ribera y asesora de Pedro Sánchez, apoyada por el sector progresista del CGPJ.

La Comisión de Calificación del CGPJ ha elevado al Pleno una lista de 12 candidatos para cubrir una vacante en la Sala Penal del Tribunal Supremo.

La Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer la relación de candidatos que elevará al Pleno para la cobertura de una plaza vacante en la Sala Penal del Supremo. Es la Sala más delicada del alto tribunal por ser la que investiga y juzga a los miembros del Gobierno, diputados y senadores, entre otros aforados.

La Comisión -controlada por el sector conservador, con tres de los cinco vocales que la integran- ha optado por una lista de aspirantes muy amplia: solo dos de los 14 candidatos (dos abogados en ejercicio) han quedado fuera.

Aunque el Reglamento sobre nombramientos judiciales discrecionales establece que la Comisión debe proponer una terna, también prevé que "de manera excepcional" se eleven al Pleno más de tres nombres "cuando la similitud en los méritos o la ponderación que pueda hacerse de ellos así lo justifiquen".

En este caso, la inclusión de 12 candidatos en la propuesta para cubrir una vacante correspondiente al llamado 'quinto turno' (reservada a juristas de reconocida competencia) es más bien una manera de posponer la 'criba' a un momento posterior.

Un momento que, además, es incierto: el empeño del sector progresista por la candidata del Gobierno, la catedrática de Derecho Penal Silvina Bacigalupo, permite pronosticar un bloqueo en la cobertura de la plaza. El grupo conservador ya ha anticipado que "de ninguna manera" va a apoyar la designación de un perfil "tan politizado" para la Sala Penal.

La candidata preferida del sector progresista, hija del que fuera magistrado de esa Sala Enrique Bacigalupo, fue miembro de lo que el PSOE llamó "comité de sabios" constituido por Pedro Sánchez en junio de 2015 para que le asesorara.

PSOE

Posteriormente formó parte del equipo para "el gobierno del cambio" que elaboró el programa electoral para los comicios de junio de 2016. Se encargó del área de transparencia y ética empresarial, según la información facilitada en aquel momento por el PSOE.

PSOE

Silvina Bacigalupo, que es cuñada de Teresa Ribera (ex vicepresidenta tercera del Gobierno y actual vicepresidenta primera de la Comisión Europea), preside la sección española de Transparencia Internacional.

Es experta en Derecho penal económico y ha participado en proyectos de investigación nacionales e internacionales en materia de transparencia, buen gobierno y prevención de la corrupción.

Delitos de corrupción son los que precisamente investiga en estos momentos la Sala Penal del Tribunal Supremo en relación con los exsecretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Este último, que fue ministro de Transportes entre 2018 y 2021, se enfrentará dentro de pocas semanas a su primer juicio.

foto1

Junto a Bacigalupo, la relación de candidatos aprobada ayer incluye a otras cuatro mujeres (las también catedráticas Mar Carrasco, Alicia Gil, Carmen Juanatey y Paz Lloria) y siete hombres (Julio Banacloche, Guillermo García-Panasco, Norberto de la Mata, Manuel Ollé, Carlos Pérez del Valle, Jesús Santos Vijande y Luis Uriarte).

Fuentes del CGPJ anticipan un "difícil acuerdo" sobre esta vacante, creada por la jubilación de Miguel Colmenero, especialmente si se trata de cubrirla en solitario.

Para la designación de magistrados del Tribunal Supremo son precisos al menos 13 votos, que no tiene ninguno de los dos sectores del CGPJ, integrado cada uno por 10 vocales.

Alcanzar un pacto es, por tanto, imprescindible. Las fuentes consultadas indicaron que es probable que el órgano de gobierno de los jueces espere a la próxima jubilación de otros magistrados del alto tribunal para intentar llegar a un acuerdo de más alcance.

Tres de las próximas jubilaciones se producirán en la Sala Penal, pero entonces habría que esperar varios meses. Andrés Palomo y Ángel Hurtado dejarán el servicio activo en junio y Juan Ramón Berdugo, en septiembre.