El juez pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre la querella contra el PSOE que dice que "Leire operaba para el partido"

Leire Díez se presentó ante empresarios y un fiscal como emisaria del PSOE y mano derecha de Santos Cerdán, quien deberá declarar como testigo el 2 de febrero.

Hazte Oír presentó y amplió la querella, solicitando que se investigue al PSOE como persona jurídica y que se cite como testigos a varios altos cargos del partido.

Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE, está siendo investigada por intentar obtener información sensible de la Fiscalía Anticorrupción y la UCO.

El juez Arturo Zamarriego ha solicitado a la Fiscalía que se pronuncie sobre la querella que pide investigar penalmente al PSOE por la actuación de Leire Díez.

El juez Arturo Zamarriego ha solicitado a la Fiscalía que se pronuncie sobre la querella que pide investigar penalmente al PSOE debido a que Leire Díez "operaba para el partido".

El magistrado investiga a esta mujer, la conocida como fontanera del Partido Socialista, por sus tejemanejes para tratar de conseguir información sensible contra la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Dicho procedimiento judicial, conocido como caso Leire, se inició con una querella interpuesta por Hazte Oír. El pasado 15 de diciembre, la asociación presentó una ampliación de la misma y solicitó al juez que investigue al PSOE como persona jurídica.

¿Por qué? Entre otros extremos, debido a que Leire Díez, en sus reuniones con empresarios y, al menos, con un fiscal, se presentó como emisaria del Partido Socialista.

"Yo soy la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto", llegó a decirle al fiscal Ignacio Stampa en un encuentro presencial el pasado mayo, que fue secretamente grabado por éste, al sospechar de las intenciones de la mujer.

"Soy la mano derecha de Santos Cerdán. Pero una mano derecha que no va a aparecer nunca", se jactó Díez en aquella reunión, en alusión al por entonces secretario de Organización del PSOE. Así lo refleja el audio grabado en secreto por Stampa.

Cerdán, de hecho, deberá acudir a declarar, como testigo, ante el juez Zamarriego. Está citado para el próximo 2 de febrero.

Ahora, en una reciente resolución judicial, el magistrado ordena entregar a la Fiscalía Provincial de Madrid una copia de la ampliación de querella presentada por Hazte Oír para que pueda alegar sobre las peticiones de la asociación.

Entre ellas, que se investigue penalmente al PSOE, atenazado, actualmente, por varios procedimientos judiciales impulsados o por Anticorrupción o por la UCO o por ambos organismos.

"En este momento procesal, resulta procedente dirigir la acción contra el PSOE, toda vez que la investigada Leire Díez, en las diversas reuniones objeto de investigación, se presentaba como la persona que actuaba en nombre y representación del referido partido político", reza la ampliación de querella.

De hecho, el fiscal Ignacio Stampa, antiguo miembro de Anticorrupción, fue citado a una reunión con Santos Cerdán, el entonces número tres del PSOE. Cuando llegó al lugar del encuentro, quien apareció en su lugar fue Díez.

En su ampliación de querella, Hazte Oír no solicitó únicamente que se investigara penalmente al Partido Socialista.

También, la citación como testigos del exministro José Luis Ábalos, del principal asesor del anterior, Koldo García; de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona; y del antiguo director de comunicación de la formación, Ion Antolín.

El último de la lista es Juanfran Serrano, antigua mano derecha de Santos Cerdán.

El 'caso Leire'

Además de Leire Díez, en esta misma causa está investigado el empresario Javier Pérez Dolset, que acudió a la mencionada reunión con Stampa.

No fue ése el único encuentro al que ambos acudieron: en abril de 2024, visitaron la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, para reunirse con, entre otros, Cerdán y Antolín.

Allí, Díez y Dolset entregaron al partido un audio, grabado en 2014 por el excomisario José Manuel Villarejo, en el que se mencionan las saunas que gestionaba el suegro de Pedro Sánchez, donde se ejercía la prostitición.

Desde esa fecha, tanto el propio presidente del Gobierno como el PSOE se presentaron como víctimas de un supuesto complot parapolicial cuando la oposición les echaba en cara los casos de supuesta corrupción que les atenazaban y aún hoy atenazan.

Por otro lado, cuando Stampa declaró como testigo ante el juez Zamarriego declaró que la mujer no le negó que conocía al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que acudió a la citada reunión de su parte.