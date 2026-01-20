La exmujer de Koldo declara ante el juez que "todo el dinero en efectivo" que manejaba procedía del PSOE

Negó reconocer los Whatsapps en los que se habla de "chistorras" (billetes de 500 euros) y sugirió que los móviles pudieron ser manipulados.

Denunció la existencia de gastos y pagos no justificados en las cuentas del PSOE, como uno de 2.000 euros al chófer de Ábalos, que no aparecen en la contabilidad oficial.

Úriz afirmó que los pagos del PSOE a Koldo se realizaban en sobres y con billetes de distintos valores, incluidos de 500 euros.

Patricia Úriz ha declarado ante el juez Ismael Moreno que "todo el dinero" que manejaba junto a su exmarido Koldo García Izaguirre procedía del PSOE.

La expareja del que fuera asesor de José Luis Ábalos ha respondido sólo a las preguntas de su abogada, Leticia de la Hoz, y ha negado también que exista un incremento patrimonial tal y como señala la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

Úriz ha señalado que el PSOE pagó a Koldo García en sobres y con todo tipo de billetes, incluidos de 500 euros aunque "no era lo habitual".

La exmujer de Koldo ha señalado que el asesor también cobró gastos que no aparecen justificados en las cuentas del PSOE y que no fueron recogidos por la auditoría encargada por Ferraz.

Entre ellos, ha destacado el de 2.000 euros a Eduardo Cantos Valle, chófer de Ábalos en las elecciones municipales y autonómicas de 2019.

Este pago se realizó a Koldo, que después se lo entregó en mano al chófer, y no aparece registrado en las cuentas del PSOE entregadas al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional.

Úriz ha confirmado así la exclusiva de EL ESPAÑOL del pasado 29 de diciembre en la que este periódico revelaba que la exmujer de Koldo señalaría en la Audiencia Nacional que todo el dinero en efectivo que tenía su exmarido procedía del PSOE.

Con su testimonio, Úriz también ha apuntalado las sospechas sobre la existencia de una caja B en el PSOE.

Este periódico ya publicó el pasado 19 de octubre nueve documentos inéditos de pagos del PSOE sin declarar y anticipos a Koldo sin motivar.

Sobre los gastos pasados al Ministerio de Transportes tanto por Ábalos como Koldo, Úriz ha explicado que siempre se pagaron, a diferencia de los del PSOE, por transferencia bancaria.

La Audiencia Nacional investiga, en una pieza que se mantiene secreta, los pagos del PSOE en efectivo a sus cargos y trabajadores.

No reconoce los whatsapps

La expareja de Koldo, actualmente en prisión provisional junto a Ábalos, ha afirmado ante el magistrado Ismael Moreno que no reconoce los Whatsapps en los que habla de "chistorras".

Según la UCO, el matrimonio utilizaba esta expresión para referirse a los billetes de 500 euros.

Úriz ha afirmado que "no se reconoce" en los Whatsapps recogidos en los informes de la UCO porque "no es su forma de escribir".

La que fuera secretaria en el Ministerio de Transportes con Ábalos ha explicado que hay muchas cosas de estos oficios de la Guardia Civil que "no recuerda".

De esta forma, la expareja de Koldo se suma a la estrategia de decir que los móviles pudieron ser manipulados.

También ha explicado Úriz que las propiedades que adquirieron no se pagaron con dinero de origen ilícito, sino que estaban hipotecadas.

Además, ha detallado las cuentas del matrimonio para hacerse cargo de los pagos de las entradas de estos pisos.

Patricia Úriz ha declarado como investigada por blanqueo de capitales durante casi una hora y media en la Audiencia Nacional y no ha respondido a las preguntas del Ministerio Fiscal ni de las acusaciones populares.