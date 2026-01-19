El Supremo mantiene a Ábalos y Koldo García en prisión por el riesgo de fuga que representa la "solidez" de los indicios

La decisión se basa en el alto riesgo de fuga debido a la gravedad de las penas solicitadas y la solidez de los indicios en su contra.

El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos de José Luis Ábalos y Koldo García para salir de prisión preventiva.

La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha rechazado los recursos del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su asistente, Koldo García, contra la situación de prisión preventiva en la que se encuentran desde el 27 de noviembre.

En dos resoluciones conocidas este lunes, la Sala ha llegado a la conclusión de que el encarcelamiento cautelar de mabos es adecuado para evitar el alto riesgo de que puedan sustraerse a la acción de la justicia ante la gravedad de las penas solicitadas para ambos por las acusaciones, la solidez de los indicios que las sustentan, y la inminencia de la celebración del juicio oral.

La Sala afirma que los indicios de la existencia de graves delitos -organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos, entre otros- "no ha dejado de crecer con cada nueva información

disponible".

"Lo que ha determinado la adopción de la medida cautelar de prisión preventiva es, primero, que la gravedad de la pena que pudiera imponérsele al investigado ya no es una posibilidad más o menos cercana sino una realidad: existe una acusación por concretos delitos sustentados en un preciso relato de hechos por los que la

Fiscalía, también las acusaciones populares, solicitan elevadas penas de prisión", afirma,

En segundo lugar, añade, "aparece como inminente la celebración del correspondiente juicio oral", cuya audiencia preliminar se celebrará en febrero.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.