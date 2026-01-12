Ábalos contrata como abogado a Marino Turiel, quien elaboró su querella contra las autoras de la auditoría de Transportes

Koldo García, principal asesor de Ábalos en Transportes, también ha recibido el mismo requerimiento de fianza y ha sido notificado en prisión.

El Tribunal Supremo ha exigido a Ábalos una fianza de 60.000 euros para responder a posibles responsabilidades económicas derivadas de una futura condena.

Ábalos será juzgado por las supuestas irregularidades en la contratación de Soluciones de Gestión SL para el suministro de mascarillas durante la pandemia de Covid-19.

José Luis Ábalos ha contratado como abogado a Marino Turiel, quien ya elaboró su querella contra las autoras de la auditoría que le responsabilizaba de irregularidades en Transportes.

El abogado Marino Turiel será el nuevo defensor del exministro José Luis Ábalos, después de que el político, días atrás, rompiese con su anterior letrado, el exfiscal Carlos Bautista. Así lo detallan a EL ESPAÑOL fuentes jurídicas.

Ábalos —previsiblemente, el próximo mes de marzo— será juzgado por, entre otros extremos, las supuestas irregularidades en la contratación de la empresa Soluciones de Gestión SL para el suministro de mascarillas, durante la Covid-19, al Ministerio de Transportes.

Y, precisamente, Turiel fue quien elaboró, en nombre del político, la querella que éste interpuso contra las autoras de una auditoría oficial —encargada por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente— que responsabilizó a Ábalos de dichas irregularidades.

La querella fue presentada en julio de 2025 y se dirigía contra Belén Villar, antigua jefa de gabinete del exsubsecretario del Ministerio de Transportes, Jesús Manuel Gómez; y contra Belén Roel de Lara, firmante del informe de auditoría.

Este mismo lunes le ha sido comunicado a Ábalos —quien se encuentra, actualmente, en prisión provisional— que el Tribunal Supremo, órgano que le juzgará, le exige una fianza de 60.000 euros.

¿Para qué? Para hacer frente a las hipotéticas responsabilidades económicas que se deriven de una futura condena.

Tal y como consta en la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Ábalos ya ha sido avisado, en prisión, de este requerimiento. Tiene cinco días para aportar dicha cantidad. De no hacerlo, se embargarán sus bienes.

Escrito a mano en uno de esos documentos, aparece la siguiente frase: "Lo consulta con su abogado". Desde ahora, quien le defenderá será Marino Turiel.

Lo mismo ha sucedido con Koldo García, quien fuese el principal asesor de Ábalos en Transportes. El Supremo le ha exigido la misma cantidad y ya ha sido notificado de ello desde la prisión que comparte con su antiguo jefe.

En su caso, aparece manuscrita la siguiente frase: "Lo consulta con su abogada".

