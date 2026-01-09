La Justicia reclama a Interior los análisis de los riesgos laborales de la Policía para el juicio sobre la protección de los agentes

JUPOL considera que la decisión obliga a Interior a aportar información oficial y permitirá comprobar si se cumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la Policía Nacional.

La Audiencia Nacional ha reclamado al Ministerio del Interior las evaluaciones sobre los riesgos laborales de la Policía Nacional de cara al posible juicio sobre la protección de los agentes.

Así consta en una resolución, fechada el pasado diciembre, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Fue el sindicato JUPOL, mayoritario en el Cuerpo, el que presentó una demanda por conflicto colectivo contra el departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska por la "vulneración de derechos fundamentales" de los policías.

Especialmente, en materia de riesgos laborales, que la organización sindical califica como "la gran olvidada".

Ahora, en la mencionada resolución, la Sala de lo Social de la Audiencia solicita a Interior que le entregue —durante los diez días previos al juicio, que se celebraría si la conciliación entre las partes no desemboca en un acuerdo— "la relación completa de las evaluaciones de riesgos vigentes en la Dirección General de Policía (DGP)", especificando fecha de elaboración, "riesgos detectados" y medidas propuestas para solucionarlos.

También, toda la documentación que acredite la realización de estos análisis, así como la relativa a los riesgos "físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales", además de los derivados de la turnicidad, la nocturnidad, la rotación, la conducción, la maternidad, la lactancia y el acoso laboral.

La Sala de lo Social reclama, a su vez, los protocolos para la vigilancia de la salud de los policías y las estadísticas sobre enfermedades y bajas médicas, así como sus motivos (agresiones, lesiones musculoesqueléticas, bajas psicológicas...).

El tribunal también solicita datos concretos, como el número de chalecos antibalas actualmente en uso y su antigüedad, además de la fecha de caducidad del mismo. Finalmente, exige a Interior que aporte las actas, desde 2014, del Comité de Seguridad y Salud Laboral Policial.

Tal y como desveló EL ESPAÑOL el pasado noviembre, Interior, ante la falta de equipamiento, ordenó utilizar los chalecos antibalas caducados que aún permanecían en los almacenes de armamento para dotar con ellos a los agentes del Campo de Gibraltar, una de las zonas de España en las que el narcotráfico está más activo.

Este viernes, en un comunicado, el sindicato JUPOL ha celebrado la decisión de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. "Obliga, por primera vez, a Interior y a la DGP a aportar de manera oficial y sistematizada información clave sobre su modelo de prevención de riesgos laborales", señala la organización.

"Permitirá comprobar si cumple realmente con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o si, como denuncia JUPOL, se trata de un sistema meramente formal, ineficaz y alejado de la realidad operativa de la Policía Nacional", expresa el difundido.