El juez pide opinión a la Fiscalía sobre si abrir un proceso contra Zapatero por la querella que le vincula a Maduro

Hazte Oír pide que en una eventual investigación declaren José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

La organización sostiene que Zapatero jugó un papel clave como mediador y que su patrimonio creció notablemente desde su relación con el chavismo.

Hazte Oír acusa a Zapatero de colaborar con el régimen de Nicolás Maduro en delitos de tráfico de drogas, blanqueo y pertenencia a organización criminal.

El juez de la Audiencia Nacional ha solicitado a la Fiscalía un informe sobre si debe abrir un proceso contra José Luis Rodríguez Zapatero tras una querella de Hazte Oír.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha solicitado a la Fiscalía que emita un informe sobre si debe abrir un procedimiento contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Lo hace después de que la organización Hazte Oír presentase el pasado domingo una querella contra el dirigente, al que acusa de "colaborar" con el Gobierno de Nicolás Maduro, recientemente capturado por EEUU para ser juzgado por delitos de terrorismo y narcotráfico.

Hazte Oír acusa a Zapatero de los supuestos delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, por su "colaboración" con el régimen chavista.

Así las cosas, en una resolución fechada el pasado 8 de enero y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el juez Piña indica que los hechos relatados en la querella "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

No obstante, a renglón seguido, el magistrado indica que no están determinadas ni "la naturaleza" ni "las circunstancias de tales hechos".

Por ello, abre diligencias, pero pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre "la competencia [de la Audiencia Nacional] para la instrucción" de las mismas.

En su querella, Hazte Oír relataba que el rol de Zapatero en Venezuela no se limitó a un papel político o diplomático.

Más bien al contrario, habría "contribuido de forma decisiva a apuntalar la operativa internacional" del chavismo.

"Fue reconocido explícitamente por el propio régimen venezolano como mediador de confianza, actuando como canal privilegiado de interlocución en negociaciones internas y externas del régimen, incluyendo procesos políticos, electorales y diplomáticos cuya finalidad evidente era preservar la continuidad del poder de Nicolás Maduro y neutralizar el aislamiento internacional derivado de las imputaciones de criminalidad organizada", narra la querella.