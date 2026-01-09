El juez pide opinión a la Fiscalía sobre si abrir un proceso contra Zapatero por la querella que le vincula a Maduro
La asociación Hazte Oír presentó, días atrás, una querella contra el expresidente del Gobierno, al que acusa de tráfico de drogas, blanqueo y organización criminal.
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha solicitado a la Fiscalía que emita un informe sobre si debe abrir un procedimiento contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Lo hace después de que la organización Hazte Oír presentase el pasado domingo una querella contra el dirigente, al que acusa de "colaborar" con el Gobierno de Nicolás Maduro, recientemente capturado por EEUU para ser juzgado por delitos de terrorismo y narcotráfico.
Hazte Oír acusa a Zapatero de los supuestos delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, por su "colaboración" con el régimen chavista.
Así las cosas, en una resolución fechada el pasado 8 de enero y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el juez Piña indica que los hechos relatados en la querella "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".
No obstante, a renglón seguido, el magistrado indica que no están determinadas ni "la naturaleza" ni "las circunstancias de tales hechos".
Por ello, abre diligencias, pero pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre "la competencia [de la Audiencia Nacional] para la instrucción" de las mismas.
En su querella, Hazte Oír relataba que el rol de Zapatero en Venezuela no se limitó a un papel político o diplomático.
Más bien al contrario, habría "contribuido de forma decisiva a apuntalar la operativa internacional" del chavismo.
"Fue reconocido explícitamente por el propio régimen venezolano como mediador de confianza, actuando como canal privilegiado de interlocución en negociaciones internas y externas del régimen, incluyendo procesos políticos, electorales y diplomáticos cuya finalidad evidente era preservar la continuidad del poder de Nicolás Maduro y neutralizar el aislamiento internacional derivado de las imputaciones de criminalidad organizada", narra la querella.
Asimismo, Hazte Oír vincula el "incremento patrimonial" de Zapatero a la "intensidad de su relación con Nicolás Maduro".
"No puede obviarse que la relación del querellado con el régimen venezolano coincide temporalmente con un incremento sustancial y sostenido de su posición patrimonial y de su entorno económico inmediato desde, al menos, el año 2014, momento en el que intensifica de forma notoria sus contactos directos y reiterados con Nicolás Maduro y con la cúpula del chavismo, y que se prolonga de manera continuada hasta el año 2025", relata la querella.
Testifical de Koldo y Ábalos
Hazte Oír también solicitaba en la misma que, de abrirse una investigación, declaren en ella el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el principal asesor de éste, Koldo García. A su vez, pide que testifique el empresario Víctor de Aldama.
Como recuerda la organización, García afirmó en una entrevista que Zapatero "se ha hecho millonario a costa de Venezuela" y aludió a supuestos negocios relacionados con el petróleo, el oro y otros recursos naturales.
"Igualmente, insistió en que Zapatero acumuló una gran fortuna mediante negocios en Venezuela y presiones para rescatar Plus Ultra", expresa la querella.
Esta aerolínea recibió 53 millones de euros, por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia de la Covid-19.
Actualmente, un Juzgado de Instrucción de Madrid investiga si dicho dinero fue desviado a través de una red internacional dedicada a blanquear fondos procedentes del expolio de Venezuela.
Por su parte, Aldama y Ábalos tenían relación con la ya exnúmero dos de Nicolás Maduro,Delcy Rodríguez.
Actualmente, tras la captura del dirigente por parte del Gobierno de Donald Trump, Rodríguez ejerce de presidenta encargada de Venezuela.
Este jueves por la noche, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, presidente del Parlamento de Venezuela y jefe negociador del chavismo, anunció la liberación de varios presos políticos. Entre ellos, cuatro españoles y una mujer con doble nacionalidad.
El dirigente venezolano, al hacer el anuncio de esta excarcelación, agradeció su intermediación en ella a Zapatero, así como al mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.