La juez cita a declarar a Santos Cerdán por la querella que le acusa de mentir al Senado sobre su relación con Koldo

Santos Cerdán, en la 'comisión Koldo' del Senado, en abril de 2024. Europa Press

El Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha citado a declarar al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por, supuestamente, haber mentido al Senado sobre su relación con Koldo García, antiguo asesor del Ministerio de Transportes.

Así consta en una resolución judicial, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que fija su declaración el próximo 5 de febrero a las once de la mañana.

Cerdán acudió por primera vez en abril 2024 a la llamada comisión Koldo de la Cámara Alta. Allí, aseguró que, salvo un par de contactos esporádicos, no había tenido trato con García, el antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos y quien, por entonces, estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional en el todavía incipiente caso Koldo.

Posteriormente, ya en 2025, un informe de la Guardia Civil acabaría constatando no sólo que ambos se conocían, y mucho, sino que, supuestamente, habrían participado juntos en el cobro de comisiones ilegales a cambio del amaño de obras.

Fue entonces cuando la organización Hazte Oír interpuso una querella contra el ex número tres del PSOE por un supuesto delito de falso testimonio, por el que se enfrenta a hasta un año de prisión y a una multa.

Por ello, a finales del pasado año, la juez Lidia Paloma Montaño, titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, abrió una causa judicial al considerar que el dirigente navarro había "faltado sustancialmente a la verdad" en el Senado.

Además, Cerdán, al igual que Ábalos y su antiguo asesor, está siendo investigado por el Tribunal Supremo, que acabaría asumiendo la parte principal del llamado caso Koldo, convertido ya en el caso Ábalos/Cerdán.

La Fiscalía, en sintonía con la defensa del ex número tres del PSOE, ha solicitado el archivo de la causa por falso testimonio.

Sin embargo, ninguna de las peticiones ha tenido éxito. La magistrada rechazó el sobreseimiento de la causa al considerar que, en este momento, resultaría "precipitado".

Además, recordó que las preguntas que los senadores formularon a Cerdán en la Cámara Alta sobre su relación con Koldo García "eran claras" y "las respuestas del querellado también fueron claras". "No, a todas", señaló la magistrada.

¿Qué preguntas fueron esas? Las siguientes: "¿Contactó con Koldo García de 2021 a 2023?", "¿Tenía conocimiento de que Koldo García ejerciera funciones de intermediario o [de que tuviera] fines lucrativos en la adquisición de mascarillas?", "¿Dio instrucciones a esta persona para que se beneficiaran determinadas empresas?", "¿Tuvo relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros, empresa o sociedad interpuesta con Koldo García?".

Sin embargo, el informe de la Guardia Civil acabaría constatando que ambos sí se conocían y que, supuestamente, se repartieron comisiones ilegales derivadas del amaño de contratos públicos.

En su recurso contra la decisión de la juez de abrir una causa por falso testimonio, el abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, desdeñó el informe de la Benemérita.

Y señaló que "sólo en Estados totalitarios o iliberales, como la Hungría de Orbán o la Rusia de Putin, e, incluso, durante la feroz dictadura local [en alusión al franquismo] es la Policía la que determina la verdad judicial".