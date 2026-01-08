El TSJ desoye al hermano de Sánchez y avala a los jueces que le juzgarán: "Su imparcialidad no está comprometida"

Los jueces avalados serán previsiblemente los encargados de juzgar a David Sánchez y al exlíder del PSOE regional, Miguel Ángel Gallardo.

El TSJ extremeño concluye que los magistrados José Antonio Patrocinio Polo, Emilio Francisco Serrano Molera y María Dolores Fernández Gallardo no han visto comprometida su imparcialidad.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha rechazado la recusación presentada por David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, contra los jueces de la Audiencia Provincial de Badajoz.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJExt) ha rechazado la recusación planteada por David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, contra los jueces de la Audiencia Provincial de Badajoz que le juzgarán.

Así consta en una reciente resolución del TSJExt, que concluye que los magistrados José Antonio Patrocinio

Polo, Emilio Francisco Serrano Molera y María Dolores Fernández Gallardo "no han visto comprometida su imparcialidad".

El hermano de Pedro Sánchez, así como otros investigados en el llamado caso David Sánchez, habían lanzado esta acusación contra los tres jueces, a los que acusaban de imparciales por haber avalado varias decisiones de la instructora de la causa, Beatriz Biedma.

Ahora, el TSJ extremeño respalda a estos tres magistrados, quienes, previsiblemente, juzgarán al hermano de Pedro Sánchez. También, al exlíder del PSOE regional, Miguel Ángel Gallardo.

