La lista de testigos que pide Ábalos para su juicio: su hijo, el exgerente del PSOE, Armengol y los ministros Marlaska y Torres

El escrito de defensa también solicita la declaración de figuras clave del PSOE y de entidades públicas implicadas en la adquisición de mascarillas durante la pandemia.

La defensa pide la comparecencia de responsables de empresas públicas y de la autora del informe de auditoría que acusa a Ábalos de irregularidades.

El exministro busca que Joseba García declare sobre la inexistencia de pagos irregulares o dádivas vinculadas al supuesto amaño de contratos en la compra de mascarillas.

José Luis Ábalos solicita que testifiquen en su juicio su hijo mayor, dos ministros, la presidenta del Congreso y el exgerente del PSOE, entre otros.

El exministro y diputado José Luis Ábalos ha presentado su escrito de defensa de cara al juicio en el que se sentará en el banquillo por las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas, por parte del Ministerio de Transportes, durante la Covid-19.

En el documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el dirigente solicita la testifical de su hijo mayor, Víctor Ábalos, de los ministros Ángel Víctor Torres y Fernando Grande-Marlaska, de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y del exgerente del PSOE, Mariano Moreno; entre otros.

El abogado de Ábalos también solicita que testifique Joseba García, hermano de Koldo García, quien fue el principal asesor del exministro cuando encabezaba Transportes.

En concreto, según detalla el escrito, esta solicitud se formula a fin de que Joseba García declare "sobre la inexistencia de pagos irregulares o dádivas" en favor del exministro, algo de lo que está acusado, a cambio de, supuestamente, el amaño de contratos.

El letrado Carlos Bautista, quien ha renunciado este mismo miércoles a la defensa de Ábalos, pero firma, como último servicio, este escrito, también pide la testifical de Francisco Toledo Lobo.

Se trata del presidente, hasta 2021, de Puertos del Estado, una de las dos entidades adscritas a Transportes que compró las citadas mascarillas en 2020.

Asimismo, Bautista solicita la testifical de Álvaro Sánchez Manzanares, exsecretario general de Puertos. También, la de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, la otra empresa pública perteneciente a Transportes que adquirió los cubrebocas a la empresa Soluciones de Gestión SL, considerada epicentro de la supuesta trama de corrupción.

Sobre la petición de citación de Marlaska, el abogado Carlos Bautista detalla que la solicita para que el ministro detalle cómo Interior también compró mascarillas a esta misma compañía. Ábalos sostiene que jamás influyó para favorecerla irregularmente.

El escrito de defensa también solicita la testifical del ex número dos de Marlaska, el exsecretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez Ruiz.

Sobre la solicitud de la testifical de Mariano Moreno, el letrado detalla que la pide para que declare "sobre la fuente ilícita de ingresos de nuestro representado [Ábalos] provenientes del PSOE".

El documento también solicita la declaración de Celia Rodríguez, trabajadora de la Secretaría de Organización del Partido Socialista, organismo que Ábalos encabezó hasta 2021, cuando también fue destituido como ministro por parte de Pedro Sánchez.

Por otro lado, el escrito de acusación pide la testifical de Pedro Saura, quien ocupó la Secretaría de Estado de Infraestructuras, y de Juan Ignacio Díaz Bidart, el hasta 2023 director de gabinete de la entonces ministra de Industria Reyes Maroto.

Bautista también pide que sean citadas a declarar en el juicio las autoras de informe de auditoría, encargado por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, que acusaba a Ábalos de varias irregularidades en la adquisición de las mascarillas.

Además, el escrito de defensa solicita la citación de Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas, y de Claudia Montes, la mujer que, tras contactar con José Luis Ábalos, fue, supuestamente, enchufada en la empresa pública LogiRaíl.