El PSOE admite que pagó 15.600 euros a la 'fontanera' Leire Díez en 2017 "por sus servicios como periodista"

Santos Cerdán y Antonio Hernando, ambos relacionados con Díez, serán citados como testigos en la investigación judicial el próximo 2 de febrero.

Díez se autodefinió como 'mano derecha' de Santos Cerdán y afirmó ser enviada del PSOE para investigar asuntos delicados, según un audio grabado por un fiscal.

Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE, está siendo investigada por presunto tráfico de influencias y cohecho al intentar obtener información sensible contra la Guardia Civil y Anticorrupción.

El PSOE admitió haber pagado 15.600 euros a Leire Díez en 2017 por servicios como periodista, aunque no detalla en qué consistieron.

El Partido Socialista ha admitido que, en 2017, pagó 15.600 euros a Leire Díez por sus "servicios como periodista".

Esta mujer, conocida como la fontanera del PSOE, está siendo investigada en dos procedimientos judiciales.

El primero de ellos, instruido por el juez Adolfo Carretero, quien solicitó al PSOE información sobre su vinculación con Díez.

En concreto, el magistrado se interesó por los cargos desempeñados por la fontanera, el periodo de pertenencia de la misma al partido y la remuneración recibida por ello.

En respuesta, el partido ha admitido el mencionado pago a la mujer, por unos "servicios en régimen mercantil" que la formación no detalla.

El PSOE también comunica al juez que Díez fue concejal entre 2011 y 2025 en Vega del Pas (Cantabria) y militante del PSOE desde 2006 hasta 2025, año en el que se dio de baja tras ser señalada como la emisaria del partido en la labor de obtener información sensible contra la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.

No obstante, el Partido Socialista, en su respuesta al juez, recalca que la fontanera no ha desempeñado cargos orgánicos en la formación ni ha tenido una "relación laboral" con la misma.

Zamarriego investiga a Leire Díez por los supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho, por sus tejemanejes para tratar de conseguir información sensible contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y Anticorrupción.

La mujer sostiene que realizó estas labores como parte de un trabajo periodístico. Ahora bien, existe un audio, grabado en secreto por un fiscal con el que Díez se reunió el pasado mayo, en el que se la oye presentarse como "la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto".

La fontanera también se autodefine como "la mano derecha de Santos Cerdán". "Pero una mano derecha que no va a aparecer nunca", matiza.

Cerdán, en aquella fecha, era el secretario de Organización del PSOE. A día de hoy, está investigado por el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio del amaño de contratos públicos. Entretanto, incluso, ha pasado por prisión, por orden del Tribunal Supremo.

El pasado 24 de noviembre, el juez Zamarriego también solicitó al Partido Socialista información sobre su vinculación con Santos Cerdán, que la formación ya ha cumplimentado.

Asimismo, hizo lo propio con Antonio Hernando, el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones. Tanto él como Cerdán serán interrogados como testigos el próximo 2 de febrero en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, del que es titular Zamarriego.

Hernando, que anteriormente fue director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, también estuvo presente en una reunión con Leire Díez.

A ella también acudió Santos Cerdán y el empresario Javier Pérez Dolset, también investigado por Zamarriego por los mismos dos supuestos delitos.

En dicho encuentro, celebrado en abril de 2024 en la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, Dolset y Díez entregaron al partido varios audios.

En uno de ellos, que fue grabado por el excomisario José Manuel Villarejo, éste menciona las saunas que regentó el suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez.

De esa fecha en adelante, el PSOE aireó esta grabación, fechada en 2014, para presentar al presidente del Gobierno como víctima de un supuesto complot de la llamada Policía patriótica para boicotearle.

Ahora bien, EL ESPAÑOL publicó un fragmento de dicho clip que el Partido Socialista omitió en sus denuncias: la parte en la que el excomisario Villarejo asegura que Sánchez, en 2014, tomó café junto a su suegro y uno de los miembros de la llamada Policía patriótica.