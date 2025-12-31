La Fiscalía pide revocar el estatus de víctimas de la 'fontanera' Leire Díez a Aldama y al exjuez García-Castellón

Díez habría accedido a conversaciones de Aldama con su abogado y habría criticado públicamente a García-Castellón, lo que, según la Fiscalía, no está directamente relacionado con los delitos investigados.

La Fiscalía argumenta que los hechos alegados por Aldama y García-Castellón son ajenos a la investigación principal y no justifican su condición de víctimas en esta causa.

El caso investiga a Leire Díez, conocida como 'la fontanera' del PSOE, por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

La Fiscalía ha solicitado al juez Arturo Zamarriego, instructor del caso Leire, que retire al empresario Víctor de Aldama y al magistrado jubilado Manuel García-Castellón el estatus de "perjudicados" por Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE.

Zamarriego investiga a esta mujer por los supuestos delitos de cohecho y de tráfico de influencias, debido a sus tejemanejes para tratar de conseguir información sensible contra, principalmente, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.

El instructor del caso Leire admitió a Aldama y a García-Castellón, a petición de ambos, como "perjudicados" por Díez.

Ahora, en un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Fiscalía solicita que se les retire a los dos este estatus.

Zamarriego admitió la personación de Aldama debido a que —como relató un testigo en esta causa, el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba— Díez habría tenido acceso a conversaciones del empresario con su abogado mientras el primero estuvo en prisión provisional.

Villalba se reunió con la llamada fontanera del PSOE y redactó unas notas tras esa reunión, en la que plasmó esas supuestas escuchas.

No obstante, la fiscal Rosa Calvo considera que, de haber sucedido este hecho "a través de accesos inconsentidos, podría encuadrarse en el tipo penal" que sanciona los delitos contra la intimidad, "imputación que, desde luego, excede lo que es objeto de este procedimiento".

"Difícilmente se puede considerar víctima o perjudicado a Víctor de Aldama por hechos completamente ajenos a la trama que en esta causa se está investigando, tratándose de acciones delictivas diferentes, que atacan diferentes bienes jurídicos y que responden a distintas intencionalidades", insiste la fiscal.

Por su parte, García-Castellón solicitó personarse en el caso Leire como acusación particular debido a las noticias de prensa que relataban que Leire Díez, durante sus reuniones para tratar de conseguir información, habría criticado la labor profesional de este juez, cuando estaba encargado de instruir el caso Villarejo.

"De tener relevancia penal, dichas afirmaciones podrían ser constitutivas de un delito de injurias (...), hechos completamente ajenos a los delitos contra la Administración pública [tráfico de influencias y cohecho] por los que se sigue la presente causa", considera la Fiscalía.

