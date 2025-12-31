La fiscal se opone a investigar a la directora de la Guardia Civil por el supuesto hilo directo con ella del que Leire Díez alardeó

La Fiscalía resalta que Díez actuó en nombre de altas instancias del Estado para boicotear investigaciones sobre casos de corrupción vinculados al PSOE.

La Fiscalía se opone a investigar a Mercedes González, directora de la Guardia Civil, por la supuesta relación directa que Leire Díez aseguraba tener con ella.

A través de una querella, el partido Vox solicitó al juez Arturo Zamarriego que citase a declarar a la máxima responsable de la Benemérita debido al supuesto hilo directo con ella del que presumía Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE.

No obstante, la fiscal Rosa Calvo considera que la querella de Vox adolece de "vaguedad" e "inconcreción".

"No cualquier relato que describa conductas delictivas debe dar lugar a la apertura incondicional de actuaciones judiciales o, en nuestro caso, de ampliación de los hechos por los que se sigue este procedimiento", considera la Fiscalía, que reprocha que la querella no ofrece elementos probatorios contra Mercedes González.

Leire Díez, militante del Partido Socialista hasta hace unos pocos meses, se reunió con empresarios y, al menos, un fiscal y un comandante de la Guardia Civil con el objetivo de conseguir información sensible contra la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado.

Concretamente, el comandante de la Guardia Civil con el que Díez se citó, en un bar de Leganés, fue Rubén Villalba, quien está investigado por la Audiencia Nacional en el llamado caso Koldo.

Tras aquel encuentro, celebrado en marzo de 2024, el agente redactó unas notas sobre los asuntos de los que conversaron. Y en esos documentos plasmó que Leire Díez habría mencionado su hilo directo con Mercedes González.

"En el trayecto de regreso, [Leire] habló con la directora de la GC [Guardia Civil], porque estaba esperando un feedback del transcurrir de la reunión (...). Leire trasladó que [yo] era un gran profesional, que no estaba solo, que tenía mucha gente a mi alrededor", reza una de las actas.

Así se lo habría relatado a Villalba el intermediario que le puso en contacto con la fontanera del PSOE. Y así lo recogen las mencionadas actas.

Ante el juez Zamarriego, quien l investiga por los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias, Díez manifestó que lo escrito por el comandante de la Guardia Civil es rotundamente falso.

El audio de la reunión con Villalba no fue grabado. Pero sí lo fue el de su encuentro con el fiscal Ignacio Stampa, celebrado en mayo de 2024. Y la fontanera llega a asegurar que ella es "la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto", en referencia a supuestas irregularidades en la labor de Anticorrupción y la UCO.

En esa misma conversación con Stampa, Díez también se define como "la mano derecha" de Santos Cerdán, el entonces secretario de Organización del PSOE, actualmente investigado por corrupción. "Pero una mano derecha que no va a aparecer nunca", le matiza.

De hecho, la misma Fiscalía que se opone a investigar a Mercedes González en el caso Leire ya subrayó en un escrito que la fontanera "hablase en nombre de altas instancias del Estado" en sus maniobras para tratar de boicotear a Anticorrupción y la UCO.

El Ministerio Público consideró este hecho "determinante". Y subrayó que Leire Díez sería la líder de esta operación contra ambas instituciones

La Unidad Central Operativa se encarga de las pesquisas del caso Begoña, en el que está investigada la esposa de Pedro Sánchez, y del caso David Sánchez, por el que irá a juicio el hermano del presidente del Gobierno.

Anticorrupción se encarga, precisamente, del llamado caso Ábalos/Cerdán, en el que están investigados los exsecretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Fue la Fiscalía Anticorrupción la que solicitó la entrada en prisión provisional de ambos. El primero está actualmente en la cárcel a la espera del juicio en su contra. El segundo, tras casi medio año entre rejas, en libertad.