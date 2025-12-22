La Audiencia exige al juez Peinado un auto que justifique el análisis de los correos de Begoña Gómez desde 2018

Begoña Gómez durante su comparecencia el año pasado en la comisión de investigación impulsada por el PP en la Asamblea de Madrid. Efe

Las claves nuevo Generado con IA La Audiencia Provincial de Madrid ha dejado sin efecto la petición del juez Juan Carlos Peinado para analizar los correos electrónicos de Begoña Gómez entre 2018 y 2025. La decisión se basa en que la solicitud de los correos carecía de justificación suficiente y no cumplía con los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad. El juez Peinado había recibido y remitido a la UCO los correos de Begoña Gómez desde su cuenta institucional en Moncloa mediante una providencia dictada en noviembre.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dejado sin efecto la petición que el juez Juan Carlos Peinado hizo de los correos electrónicos enviados y recibidos entre 2018 y 2025 por Begoña Gómez desde su cuenta institucional así como su envío a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado los recursos presentados por la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez y respecto a una providencia dictada por Peinado el pasado 3 de septiembre, y ha revocado la parte dispositiva al considerar que la petición de los correos carecía de la justificación necesaria e incumplía, por ello, los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad, según señala en un auto dictado el 9 de diciembre.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid recibió copia de los correos enviados y recibidos por Begoña Gómez entre el 18 de julio de 2018 y el 23 de septiembre de 2025 desde la cuenta que le asignaron en Moncloa y los remitió a la UCO a través de una providencia dictada el 2 de noviembre.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.