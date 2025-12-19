La Audiencia, sobre la asesora de Begoña: "Que sean amigas es indicio de malversación. Consta que se excedió en sus funciones"

El juez Peinado también indaga en el papel de Gómez en el rescate de Air Europa, tras recibir información sobre supuestas cuentas en el extranjero relacionadas con dicha operación.

Se investiga si Álvarez, en su cargo en la Moncloa, realizó gestiones para favorecer negocios privados de Gómez, como la financiación de una cátedra universitaria y el desarrollo de un software.

El tribunal considera que la amistad íntima entre Gómez y Álvarez es un indicio relevante y cuestiona que Álvarez fuera elegida en vez de un experto en protocolo, sugiriendo posible perjuicio al patrimonio público.

La Audiencia Provincial de Madrid respalda la investigación por malversación contra Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez, rechazando los recursos de sus abogados.

La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de investigar, por un supuesto delito de malversación, a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y a Cristina Álvarez, la asistente de ésta en el Palacio de la Moncloa.

De esta forma, rechaza los recursos presentados por los abogados de ambas mujeres, que se oponían, con el apoyo de la Fiscalía, a dicha decisión de Peinado.

Sin embargo, en palabras de la Audiencia, que Álvarez, "amiga íntima" de Gómez, fuese elegida, en lugar de un experto en protocolo, "resulta dudoso" y ya puede constituir, por sí mismo, un "primer indicio que sustente el delito de malversación".

El tribunal, jerárquicamente superior a Peinado, avala la decisión del juez. Y recuerda que es "la primera vez, en este tipo de nombramientos, que no se hace recaer en un funcionario experto en protocolo, para el mejor ejercicio de la función", sino en el de una persona de "máxima confianza" de la esposa de un presidente del Gobierno.

"No para que dirigiese sus pasos por un complicado mundo de formalidades, de ceremonias y actos oficiales, sino para asegurarse del fiel cumplimiento del fin supuestamente propuesto, atendiendo a sus intereses particulares, con el consiguiente perjuicio para el patrimonio público, lo que supondría un acto dispositivo que se podría incardinar en el tipo penal de malversación", plantea la Sección 23 de la Audiencia madrileña.

Además, como subraya el tribunal, durante la investigación del llamado caso Begoña, han aparecido "indicios" de que la asistente pudo excederse en sus funciones, ya que hizo gestiones en favor de los negocios privados de la esposa de Sánchez.

En una resolución, la Audiencia cita el correo electrónico, desvelado por EL ESPAÑOL, en el que Álvarez se dirigía a Reale Seguros a fin de que esta empresa siguiera financiando la cátedra que, hasta 2024, Gómez co-dirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Correo enviado por Cristina Álvarez a Reale Seguros instando a seguir financiando la cátedra de Begoña. EL ESPAÑOL

"Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis", planteó la asesora a una responsable de la aseguradora.

Malversación

En una resolución de más de 13 folios fechada el pasado 5 de febrero, la Audiencia de Madrid recalca que "el delito de malversación comprende la totalidad de bienes y derechos con contenido patrimonial susceptibles de valoración económica de los que pudieran ser titulares las Administraciones".

Y esa lista incluye, por ejemplo, los billetes de lotería o el capital de las sociedades públicas, pero también "la fuerza del trabajo", aplicable en "aquellos supuestos en los que se utiliza a un empleado municipal en horas en las que debe prestar su servicio para la Administración".

Cuando Begoña Gómez declaró como investigada ante el juez Peinado admitió que le une una estrecha amistad con Álvarez, de más de 20 años. De ahí que la seleccionase, cuando Sánchez llegó a la Moncloa en 2018, para convertirla en directora de Programas de la Presidencia del Gobierno, un cargo eventual (de confianza).

Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa, en los juzgados de Plaza de Castilla. Efe

La esposa del presidente del Ejecutivo admitió que la asistente le realizó "favores", que calificó de "puntuales", debido a su dilatada amistad.

Ahora bien, dichos favores fueron, entre otros, intercambiarse 121 e-mails con responsables de la UCM, participar en la gestión de las finanzas de la cátedra o, como ya se ha mencionado, sugerir a Reale Seguros que la siguiera financiando.

Asimismo, Indra, a petición del juez Peinado, ha entregado otros 38 correos electrónicos que miembros de esta empresa se han cruzado con Álvarez. La compañía aportó, de forma altruista, más de 150.000 euros para desarrollar un software adscrito a la citada cátedra.

El instructor, además, investiga si Begoña Gómez se apropió de esta herramienta digital, cuyos servicios fueron ofrecidos —eso sí, de forma gratuita— en una web de su propiedad.

El "frío" protocolo

Gómez también declaró —y así lo confirmó Álvarez— que el trabajo en Moncloa de esta última comprendía las 24 horas del día, siete jornadas a la semana.

La Audiencia de Madrid alude a este extremo en su resolución. El tribunal admite que, "probablemente", así fuera y la asesora estuviese activa "durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, lo que, desde luego, parece excesivo".

A ojos de la Sección 23, este comportamiento es "más propio de una amiga interesada en los asuntos lucrativos" de Begoña Gómez "que en la fría labor de la encargada de la agenda y demás asuntos

protocolarios".

Por otro lado, Antonio Camacho, el abogado de la esposa de Sánchez, ha criticado en un escrito el "nuevo intento", por parte del juez Peinado, "de iniciar una investigación prospectiva" sobre el rescate de la aerolínea Air Europa.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, el magistrado, el pasado 15 de diciembre, preguntó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil si existen "hechos nuevos" respecto de esta operación, por la cual, en 2020, el Gobierno autorizó una inyección de 475 millones de euros públicos a Air Europa.

Lo hizo tras recibir un escrito en el que un abogado aludía a supuestas cuentas bancarias de la esposa de Sánchez en el extranjero "que pudieran guardar relación con su posible intervención en el rescate".

La aerolínea pertenece al grupo Globalia, del que también forma parte el hub de innovación Wakalua, que firmó un convenio de colaboración con el IE Africa Center, una entidad del Instituto de Empresa que estaba presidida, cuando fue rubricado el acuerdo, en el año 2020, por Begoña Gómez.

En varias ocasiones, la Audiencia de Madrid impidió al juez indagar en dichos vínculos, al exceder el objeto del caso Begoña. No obstante, dejó la puerta abierta a que el instructor lo hiciera si aparecen hechos novedosos al respecto.