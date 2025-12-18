Peramato sigue con los elogios a García Ortiz y alaba su "clarividencia" al prometer como consejera de Estado

Peramato enfatizó la necesidad de adaptar la justicia a las demandas sociales y proteger especialmente a quienes tienen más dificultades para defenderse.

La nueva fiscal general subrayó tres compromisos: lucha contra la violencia sobre la mujer, combate a la corrupción y apuesta por un cambio en el modelo procesal penal.

Peramato destacó la importancia del Ministerio Fiscal en la protección de los derechos fundamentales y la defensa de colectivos vulnerables.

Teresa Peramato tomó posesión como miembro del Consejo de Estado y elogió la clarividencia y compromiso jurídico de su antecesor, Álvaro García Ortiz.

La nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha tomado posesión este jueves como miembro del Consejo de Estado con un discurso en el que ha vuelto a volcarse en elogios a su antecesor, Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo por revelar información tributaria reservada del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Si en su comparecencia ante la Comisión parlamentaria de Justicia Peramato expresó su "reconocimiento al trabajo realizado por mi predecesor" y en su primer discurso como fiscal general añadió su "respeto, mi admiración y agradecimiento", hoy ha querido "resaltar las cualidades jurídicas, compromiso y clarividencia de mi inmediato antecesor, el excelentísimo señor don Álvaro García Ortiz".

"Sirvan estas palabras como gratitud e indubitable reconocimiento", ha agregado.

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, más comedida, ha dado la bienvenida a Peramato y expresado el "agradecimiento al trabajo y aportación de tu antecesor".

La nueva fiscal general se ha referido en su intervención a la configuración constitucional del Ministerio Público en el artículo 124 de la Norma Fundamental, que "consolida su independencia, garantizando que su actuación se rija exclusivamente por el interés general y bajo los principios de legalidad y de imparcialidad".

"Somos garantes del ordenamiento jurídico y defensores de los valores democráticos", ha dicho Peramato.

Esta función "nos sitúa en el corazón de la arquitectura constitucional con una responsabilidad que trasciende lo estrictamente procesal para proyectarse sobre la protección efectiva de los derechos fundamentales y libertades públicas".

"La Fiscalía garantiza, a lo largo y ancho del territorio nacional, la unidad de actuación y la homogeneidad interpretativa en la aplicación de la ley", ha señalado.

"No obstante", ha añadido, "la labor de los y las fiscales no se agota en la defensa abstracta de la legalidad. El progreso de la democracia y la evolución legislativa han ampliado el alcance de nuestras funciones otorgándonos una presencia cada vez más activa en ámbitos donde se ventilan derechos esenciales".

Ha recordado, en este sentido, que la Fiscalía interviene en procedimientos relativos a la protección de colectivos vulnerables, a la lucha contra la violencia sobre la mujer, a la defensa del medio ambiente, a la tutela de menores y personas con discapacidad y a la persecución de la delincuencia que amenaza la paz social.

"Este desarrollo funcional responde a una idea clara: el derecho y la justicia no son conceptos estáticos sino realidades dinámicas que deben adaptarse a las necesidades de la sociedad".

En este contexto, la actuación del Ministerio Fiscal "se despliega bajo un principio rector: proteger a quienes tienen mayores dificultades para defenderse. Esa es nuestra guía y nuestra razón de ser", ha manifestado.

Peramato se ha referido a lo que ha denominado "los tres compromisos esenciales en esta nueva etapa".

El primero es "mi decidida implicación en la lucha contra la violencia sobre la mujer".

España "ha avanzado en la protección integral de las víctimas, en la especialización de los órganos y en la coordinación institucional", ha indicado.

Sin embargo, "debemos perseverar en la mejora de los instrumentos legales, en la dotación de medios y en la sensibilización social, porque la igualdad real y efectiva no admite ningún tipo de retroceso".

Como segundo compromiso se ha referido al combate de los fenómenos de corrupción.

"Ninguna democracia puede sostenerse si se erosiona la confianza de la ciudadanía en sus instituciones", ha dicho.

Para la fiscal general, la corrupción "no solamente vulnera la legalidad sino que socava la cohesión social y la credibilidad en el sistema".

"La Fiscalía, en coordinación con otros órganos, debe actuar con firmeza para prevenir, investigar y sancionar estas conductas porque la integridad institucional es condición indispensable para la legitimidad democrática".

El tercer compromiso es su apuesta por el cambio del modelo procesal penal, de manera que los fiscales asuman la dirección de la investigación de los delitos, algo que considera inaplazable.