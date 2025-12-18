Peinado archiva el 'caso Begoña' para el delegado del Gobierno en Madrid: "No participó en un delito de malversación"

No consta que Francisco Martín supiera o consintiera que Cristina Álvarez, asistente en Moncloa, excediera sus funciones en favor de los negocios privados de Begoña Gómez.

El juez Juan Carlos Peinado ha archivado el 'caso Begoña' para Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, al considerar que no participó en un delito de malversación.

La Audiencia Provincial de Madrid, órgano jerárquicamente superior a Peinado, corrigió al magistrado y excluyó a Martín de esta causa, en la que siguen investigadas Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez.

Peinado investiga si se cometió un delito de malversación con la contratación de esta última, quien realizó gestiones en favor de los negocios privados de la mujer del presidente del Gobierno.

El juez sumó como investigado a Francisco Martín, a raíz de una querella de Vox en su contra, ya que éste fue secretario general de la Presidencia del Gobierno desde julio de 2021 hasta marzo de 2023.

No obstante, como subrayó la Audiencia de Madrid, "no consta que [Francisco Martín] supiera que [Álvarez] estaba excediéndose de sus funciones por indicación de Begoña Gómez".

"No se cita en la querella [de Vox] el más mínimo indicio de la participación en dicha actividad [en el nombramiento de Álvarez como personal eventual] del citado Francisco Martín", señaló el tribunal.

Así las cosas, la Audiencia ordenó a Peinado que excluyera del caso Begoña al político. Y, ahora, en una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el juez admite que "resulta plenamente acreditado que el investigado no ha participado en el delito de malversación de caudales públicos".

Por ello, decreta el sobreseimiento libre (es decir, el archivo definitivo de la causa) para Martín.

Dicha resolución es recurrible, tanto ante el propio instructor como ante la misma Audiencia Provincial que ya ordenó excluir al dirigente de esta causa, por lo que impugnar tal decisión tendría, aparentemente, escaso éxito.

Malversación de caudales

Peinado investiga a Begoña Gómez por un total de cinco supuestos delitos: corrupción en los negocios privados, apropiación indebida, intrusismo profesional, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Por estos dos últimos delitos también lo está Cristina Álvarez, la principal asistente de la mujer de Sánchez en el Palacio de la Moncloa y quien realizó funciones en favor de los negocios privados de la anterior.

Entre ellas, participó en las finanzas de la cátedra universitaria que Gómez co-dirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

También, tal y como reveló EL ESPAÑOL, escribió un e-mail a Reale Seguros instando a esta aseguradora a seguir financiando este proyecto.

El cargo de Álvarez es el de directora de Programas de la Presidencia del Gobierno. De ahí que la querella presentada por Vox implicase a Francisco Martín en la supuesta malversación, dado que fue secretario general de este departamento durante casi dos años en los que Álvarez ya estaba contratada en Moncloa.

No obstante, la Audiencia Provincial ya concluyó que no consta que el dirigente participase en el nombramiento de este cargo de confianza ni hay indicios de que consintiese que la asistente se excediera en sus labores.